Les militaires en rue pour lutter contre le trafic de drogue divisent les politiques : "On ne combat pas les narcotrafiquants avec des colombes"

Pareil déploiement peut-il être envisagé en Belgique où le nombre de fusillades atteint des records ? La question était revenue sur la table en début d’année, lorsque Bart De Wever (N-VA) avait envisagé cette solution pour restaurer le calme à Anvers. Il était soutenu par le vice-premier ministre MR David Clarinval, le député fédéral Denis Ducarme et leur président de parti Georges-Louis Bouchez qui s’était fendu d’un tweet “demandant l’intervention de l’armée pour lutter contre la drogue au port d’Anvers.”

"La Belgique ne combattra pas les narcotrafiquants avec des fleurs ou des colombes."

Un propos toujours assumé aujourd'hui par le président du MR bruxellois David Leisterh, alors que les cas de règlements de compte se multiplient, notamment dans la capitale où 40 meurtres font toujours l'objet d'une enquête judiciaire. "La Belgique ne combattra pas les narcotrafiquants avec des fleurs ou des colombes. Si l'armée peut jouer un rôle d'appui utile à nos forces de police pour la surveillance et la logistique à des endroits précis (port, aéroport, gares), il faut le faire."

Certains membres du parti libéral se montrent toutefois plus nuancés, comme Gaëtan Van Goidsenhoven, chef de groupe de l’opposition MR à Anderlecht, où des règlements de compte ont régulièrement lieu. “Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. La priorité à ce stade est d’assurer que les maillons de la sécurité fonctionnent avec les zones de police locale, la police fédérale, les parquets, la justice. Je pense que l’armée a une autre vocation que d’être dans la rue. Si jamais la situation est tellement exceptionnelle et que cela le nécessite, alors il faudra y réfléchir.”

De son côté, la ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS) avait, en janvier, catégoriquement refermé la porte de cette option, aucun mandat n’ayant été spécifiquement demandé par le gouvernement. Un son de cloche partagé par les partis Ecolo, Les Engagés, PTB et Défi. “Il faut renforcer les moyens des services compétents : police judiciaire fédérale, douanes et Justice. Pas se lancer dans le mélange des genres !”, avait clamé la députée fédérale Sophie Rohonyi (Défi).

Une mesure "très symbolique" selon le juge Claise

Pareil dispositif constituerait par ailleurs une sorte d'aveu d'échec pour les ministres fédéraux de l'Open VLD, Annelies Verlinden (Intérieur) et Vincent Van Quickenborne (justice) à huit mois des élections. “C’est très symbolique de faire descendre l’armée dans la rue, cela voudrait dire qu’on n’a pas réussi sur le plan strictement policier à s’attaquer au phénomène", embraie le juge d'instruction Michel Claise. "Je ne pense pas que cette solution doit être privilégiée comme c’est le cas en Suède. Je privilégie davantage les enquêtes judiciaires et le renforcement des services de police et des différents parquets pour lutter contre le blanchiment et la corruption."