Les scandales autour de la superstar des socialistes flamands Conner Rousseau inquiètent le PS : “Il a une cible dans le dos”

Depuis lors, il affirme ne pas se souvenir avoir tenu des propos litigieux. Or, preuve du malaise, il apparaît que le lendemain des faits, il a contacté via WhatsApp le chef de corps et le bourgmestre de l’entité pour demander de ne pas propager les images des bodycams des policiers présents lors des incidents.

”Pouvez-vous vérifier qu’au cas où il y aurait des images de moi, elles n’apparaissent pas déjà sur les réseaux sociaux ? Je pense que cela constituerait une atteinte majeure à la vie privée”, a-t-il envoyé au bourgmestre de la Ville de Saint-Nicolas, Lieven Dehandschutter (N-VA). Le jour suivant Dehandschutter aurait simplement répondu en envoyant le numéro de téléphone du chef de la police de la ville, Jo De Geest.

Conner Rousseau a pu compter sur l’aide de sa mère, bourgmestre de Saint-Nicolas de 2010 à 2012, pour glaner des informations en interne. Selon elle, il existait bel et bien des images de cette soirée immortalisées par une bodycam. Le président âgé de seulement 30 ans aurait fait preuve d’une certaine naïveté en contactant le chef de corps : “Ma mère insiste sur le fait que quelqu’un aurait de toute façon des images de la caméra corporelle. Diffuser cette vidéo est punissable, c’est ça ?”

Ce à quoi Jo De Geest aurait répondu que les images prises par la police existaient bel et bien tout en assurant qu’elles ne circuleront pas en interne. “J’y veillerais dans les jours à venir”, aurait assuré le chef de la police de Saint-Nicolas.

Vooruit, c’est Rousseau et Rousseau, c’est Vooruit

Au PS, on refuse pour l’heure de parler d’inquiétude. Les scandales au nord du pays n’intéresseraient pas la base électorale des rouges francophones, nous répondent plusieurs élus. Les militants et les électeurs du PS seraient davantage préoccupés par les questions de pouvoir d’achat, ressort-il des premiers contacts tenus dans le cadre des opérations de porte-à-porte préélectorales.

Politiquement, le PS garde néanmoins un œil très attentif sur les déboires de son parti frère dont la bonne santé tient en grande partie à la personnalité de son jeune président. Si les socialistes francophones suivent une stratégie plus collective de mise en avant de leurs personnalités phares (Dermine, Dedonder, Dermagne…), Vooruit, lui, grandit en grande partie grâce à la popularité de Conner Rousseau.

En 4 ans, le jeune président a su faire décoller Vooruit dans les sondages de façon exceptionnelle, passant de 10,8 % en 2019 à 15,4 % des intentions de vote au dernier sondage (30 septembre). “Ce n’est pas seulement parce qu’il est beau gosse et qu’il colle à l’image de son époque”, recadre un ténor du PS qui le tient en grande estime. “Conner Rousseau est brillant, on a pu l’observer en 2019, au moment des négociations pour la formation du gouvernement et on a également pu le voir mardi soir, lors du débat avec Raoul Hedebouw et Bart De Wever. C’est quelqu’un d’un très haut niveau qui éclipse nombre de ses concurrents.”

La politique de l’arithmétique

Paradoxalement, cette force de Rousseau fait la faiblesse de son parti. S’il chute, s’il doit se retirer de la vie politique, si sa carrière est brisée, c’est tout sa formation qui dégringolerait dans les sondages et sans doute dans les urnes. Plusieurs commentateurs politiques flamands ont comparé sa situation à celle d’Icare. À force de s’approcher trop du soleil, la superstar des socialistes finit par se brûler les plumes. Il pourrait tomber de très haut jusque très bas. “Il a clairement une cible dans le dos”, entend-on au top du PS. “Il doit être irréprochable. Le moindre fait de travers est utilisé contre lui.”

Abattre Rousseau à la popularité insolente, c’est abattre Vooruit, mais c’est également une façon de frapper le PS. “La politique, c’est en premier lieu une affaire d’arithmétique”, nous confie un sénior du parti, paraphrasant le très stratégique Guy Spitaels. Si Vooruit est fragilisé au moment des élections en 2024, le PS sera également mis en difficulté. S’il veut être audible lors de la formation du futur gouvernement, le PS devra être épaulé par son parti frère. Actuellement, la famille socialiste est la première à la Chambre, avec 28 sièges (19 PS et 9 Vooruit). Les dernières extrapolations des sondages (à prendre avec des pincettes) leur donnent 30 sièges (16 PS et 14 Vooruit). Mais cela implique d’avoir un Conner Rousseau en pleine forme. “La famille socialiste devra être la plus forte au moment des négociations”, résume un élu fédéral.