Supression du certificat maladie : pas plus d'absences chez les fonctionnaires

Depuis plus d'un an et demi, les employés des grandes entreprises ne doivent plus remettre d'arrêt de travail pour un jour d'absence, et ce jusqu'à trois fois par an. Cette mesure s'applique également aux fonctionnaires fédéraux. Les vice-premiers ministres Petra De Sutter et Frank Vandenbroucke plaident pour l'extension de cette mesure. Les chiffres de l'institution fédérale Medex appuient leur position.

"Nous constatons aujourd'hui que le nombre de jours de maladie des fonctionnaires fédéraux diminue depuis qu'ils peuvent en prendre trois fois par an. Globalement, moins de jours de maladie ont été enregistrés au sein du gouvernement fédéral au cours du premier semestre 2023. Au début de l'année 2023, 6,95 % du personnel était malade. En 2022, ce taux était de 7,3 %", souligne la ministre De Sutter.

Toutefois, un peu plus de personnes ont été malades pendant une journée : 4,8 % en 2023, contre 3,6 % en 2022.

"Si l'on supprime les arrêts de travail de courte durée, les gens sont malades moins longtemps. Ils se sentent mieux après un ou deux jours et reprennent le travail, alors que les médecins prescrivent souvent une durée plus longue par mesure de sécurité. Il est également bon que les gens s'absentent du travail pendant une courte période, car ils contaminent ainsi moins de personnes", ajoute la ministre.