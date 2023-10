“Un choix politique”, “la crédibilité de la ministre entamée”, “une aide insuffisante” : le dossier des F-16 belges en Ukraine fracture le gouvernement

À lire aussi

C’est d’ailleurs un élément qui pourrait changer la donne sur le front de la guerre. Récemment, le ministre de la Défense ukrainien, Olexiy Resnikov, n’y est pas allé par quatre chemins : la livraison d’avions de combat est susceptible de changer le cours de la guerre, face à l’invasion de la Russie. Les avions de combat F-16 feront partie de la défense aérienne, y compris pour protéger les villes ukrainiennes.

Si nos avions de chasse sont jugés trop vieux, les Pays-Bas, le Danemark et la Norvège ont pourtant acheté leurs premiers F-16 en même temps que la Belgique (en 1975). Ce qui fait de notre pays le dernier du marché du siècle de 1975 à ne pas céder de F-16 à Kiev.

Des tensions au sein du gouvernement

D’après la Défense, tous nos avions de combat auront atteint, lors de leur retrait entamé cette année et programmé jusqu’en 2028, leur plafond maximum des 8.000 heures de vol garanties par le constructeur américain Lockheed Martin. L’étude demandée par le gouvernement devra donc faire la lumière sur cette situation et déterminer si la livraison de quelques F-16 aurait un impact significatif sur le plan opérationnel, à mesure de la montée en puissance des F-35.

En commission Défense ce mercredi matin à la Chambre, la ministre Dedonder a répété ne pas vouloir mettre en péril la sécurité de notre population, sans risquer de mettre en péril les missions de l’armée, notamment pour assurer la protection de l’espace aérien belge et du Benelux. “Un don immédiat n’est pas possible et il n’y a aucune idéologie derrière”, a-t-elle indiqué.

Pour le député Georges Dallemagne (Les Engagés), la Belgique pourrait faire beaucoup plus. Il fait notamment référence à un rapport de Lockheed Martin réalisé en 2017 et qui avait démontré que nos F-16 en fin de vie pouvaient être prolongés de 1.000 heures, ce qui signifie cinq années.

“Le fait de ne pas livrer nos avions de combat est clairement un choix politique et non technique, déplore-t-il. Dans ce dossier, la crédibilité de la ministre est entamée car on voit que ses arguments sont contredits par les faits. Premièrement, dire que nos F-16 ne peuvent pas voler plus de 8000 heures est faux étant donné que le rapport Lockheed Martin d’il y a quelques années dit le contraire. De plus, les danois ont reçu leur F-16 au moment que nous mais viennent d’en donner 19 et contrairement à ce qu’on affirme, ils n’ont pas encore reçu leurs F-35. Et quand on nous parle de sécurité du territoire, c’est une vaste blague étant donné qu’on parle de 6 avions utilisés pour 4 mois en mer baltique et 3 autres pour la protection du Benelux durant 6 mois. Pour finir, affirmer que l’Ukraine dispose de suffisamment d’avions est faux, ils en ont 71 et ils auraient besoin d’en avoir entre 120 et 160 pour protéger notamment ses villes, l’aide de la Belgique serait donc opportune”.

L’aide modeste de la Belgique pose question

D’après les données récoltées par le SPF Affaires étrangères, l’aide totale de la Belgique s’élève à 423 millions d’euros (133 millions pour l’aide civile et 290 millions pour l’aide militaire), ce qui représente moins de 0,2 % de l’aide militaire internationale. Depuis le début de la guerre, l’UE et ses États membres ont mis à disposition de l’Ukraine et de sa population une aide d’environ 67 milliards d’euros (37,8 milliards d’euros d’assistance économique, 17 d’aide aux réfugiés et 12 de soutien militaire). Un total qui permet de gonfler l’aide mondiale à 160 milliards d’euros.

“Notre aide est très modeste, juge Dallemagne. Il faut savoir que nous sommes le pays qui dispose le plus de F-16 en Europe. Quand on sait que nous sommes remboursés au niveau européen pour notre aide militaire et que nous touchons des recettes sur les avoirs russes, on comprend que nous sommes presque bénéficiaires. Délivrer des avions de combat ne coûterait rien à la Belgique mais nous permettrait d’être plus crédibles. On nous a fait le coup avec les blindés qui ont été rachetés par les Anglais pour être envoyés en Ukraine, pareil pour les chars avec l’Allemagne, et on nous refait le coup avec les avions de combat, c’est inadmissible”.

En marge de la Commission organisée ce mercredi, les députés ont demandé un examen à huis clos de l’étude menée actuellement par l’état-major. Dans le dossier de l’aide à l’Ukraine, la majorité est en tout cas en train de se fissurer. “Dans ce dossier, il faut être tenace et démonter chaque argument un par un, avance-t-il. C’est un enjeu primordial que celui d’arrêter ce bain de sang, et ce choix stratégique peut avoir une grande importance, notamment dans la protection des villes”.