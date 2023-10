Voitures vertes : “Il faut aussi un soutien financier pour les privés”, tonne la fédération de la mobilité Mobia

À lire aussi

Mais pour la Febiac, Renta et Traxio, toutes trois réunies sous le blason de Mobia, les choses ne vont pas assez vite pour remplir ces objectifs. Notamment en termes d’infrastructures. Résultat : la transition vers les véhicules zéro émission reste désorganisée, en étant essentiellement entre les mains des sociétés qui capitalisent 9 immatriculations de véhicules dits verts sur dix.

Sans coup de pédale supplémentaire sur l’accélérateur, la Belgique sera en retard sur ses objectifs, peut-on résumer à la lecture du Mémorandum de la mobilité 2023 de Mobia, qui précise toutefois que “le calendrier de l’Union européenne est ambitieux mais réalisable.”

Dans ce document d’une cinquantaine de pages, les trois fédérations concernées émettent leurs recommandations à l’attention du fédéral et des Régions. À commencer par l’importance de développer un réseau électrique stable et performant.

Ce n’est pas gagné d’avance : selon Mobia, la demande totale d’électricité pour alimenter un parc automobile (à savoir 5,9 millions de véhicules) entièrement électrifié serait de 37 terawattheures par an. Soit 44 % de la consommation totale d’électricité des Belges sur un an. “Il faudra donc prévoir de l’électricité en suffisance et à un prix abordable pour une utilisation confortable et flexible des véhicules électriques à grande échelle, ainsi que pour leur production et la mise en œuvre de solutions de transport neutres en carbone”, tonne Mobia qui invite le fédéral à créer un soutien financier et fiscal à l’achat, au leasing et à la location aussi pour les particuliers et non plus seulement pour les entreprises.

Il faudra aussi accélérer l’érection d’infrastructures de recharge, en sous-nombre actuellement. “On compte aujourd’hui 30.000 bornes de recharges accessibles au public, commente Mobia. Il en faudra 200.000 à l’horizon 2030.”

Faites le compte : il faudra donc 24.000 bornes supplémentaires chaque année. Soit presque autant chaque année que ce qui a été fait en 13 ans !

Enfin, la fédération rappelle l’importance de la neutralité énergétique. “Il ne faudra exclure aucune solution pertinente permettant de réduire les émissions de C02 et donc mener une politique qui n’exclue pas les technologies qui peuvent contribuer à atteindre les objectifs de réduction des GES d’ici 2030.”

Cela passe aussi, pour Mobia, par la promotion des carburants durables et renouvelables afin que le parc roulant actuel contribue aussi aux objectifs climatiques.