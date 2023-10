"Ce texte risque d'installer un climat de peur et d'inertie" : manifestation nationale contre le projet d'interdiction judiciaire de manifester

Plus de 10.000 personnes selon les syndicats et 7.000 selon la police, se sont donné rendez-vous dès 10h00 devant le cabinet Van Quickenborne. En musique, sous les fumigènes et les pétards, ils ont offert une toilette publique au ministre de la Justice. "Avec sa loi, pour un pipi dans une manifestation, certains activistes pourraient se voir interdire de manifester", illustrent-ils, en écho à la polémique ayant entouré la fête d'anniversaire du libéral flamand durant l'été.

Le cortège vert, rouge et bleu, s'est ensuite rendu devant les sièges des partis de gauche du gouvernement fédéral (Ecolo, Groen, PS, Vooruit) pour "leur faire comprendre qu'ils commettraient une grave erreur en votant cette loi liberticide", ont annoncé les organisateurs dans un communiqué. "Si la loi anti-casseurs est votée, il y aura un avant et un après avec le PS et Ecolo", affirmait Thierry Bodson dans les colonnes du journal Le Soir de jeudi.

À lire aussi

Des prises de parole de la FGTB, de la CSC, de la CGSLB, d'Amnesty International, de Greenpeace et de la Ligue des droits de humains ont également eu lieu. "On pense que cette loi va provoquer un étouffement de l'élan de mobilisation chez certaines personnes. Ce texte, dont les contours sont trop flous, risque d'installer un climat de peur et d'inertie, forcément dangereux pour notre droit de protester et notre démocratie", a dénoncé le porte-parole de Greenpeace Belgique Antoine Collard à Belga.

La crainte principale des manifestants est que cette loi ne devienne un levier pour restreindre les manifestations, même pacifiques. Une des parties de ce texte concerne en effet l'interdiction judiciaire de manifester, qui permet aux juges d'interdire aux émeutiers, de manifester pendant jusqu'à trois ans.

"Avec cette loi anti-casseurs, le gouvernement stigmatise les personnes dites 'violentes' pendant les manifestations, et s'autorise à interpréter arbitrairement ce qui est violent de ce qui ne l'est pas. Alors qu'en tant que citoyenne, le droit de manifester est précisément un levier essentiel pour réagir face à la violence d'État quand il y en a", s'est inquiété une jeune manifestante ce jeudi.

Le cabinet de Vincent Van Quickenborne a réagi jeudi dans un communiqué, précisant que "cette mesure ne peut être imposée qu'aux personnes reconnues coupables de faits graves de violence contre des personnes ou des agents de police et de destruction grave de biens d'autrui ou d'infrastructures publiques. Cela n'inclut pas l'apposition de graffitis, le barbouillage de façades, le jet de pétards, ou les cris contre un agent de police". En outre, "le juge devra mettre en balance la gravité des faits et l'atteinte aux droits et libertés fondamentales", a indiqué le cabinet.

En plus de dénoncer l'interprétation vaste de la loi, les manifestants posent également la question de la mise en pratique de celle-ci. "Concrètement, comment les autorités vont-elles contrôler l'application de la peine ? Cela signifie-t-il que des contrôles d'identité auront lieu dans des manifestations, ou que des caméras seront utilisées ? Sachant que des manifestations ont lieu tous les jours à Bruxelles, les personnes interdites de manifester pourront-elles encore circuler dans la ville ?", a questionné le coordinateur du bureau des études de Bruxelles (FGTB) Samuel Droolans.