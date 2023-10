En premier lieu, l’étude analyse les fameuses heures de pointe où les nombreux véhicules transitent souvent pour se diriger vers le lieu de travail. “Le temps moyen de retard par heure de trajet est désormais de 39,78 % sur le coup de 17h00. Concrètement, sur un trajet d’une heure, le conducteur mettra 25 minutes de plus que si le trafic était parfaitement fluide”, détaille Benoît Godart, porte-parole de Vias, auprès de nos confrères de Sudinfo.

Après le créneau de 17 heures vient celui du matin (6-9h), où le retard grimpe à 25,18% pour atteindre un pic à 34,95% à 8 heures. "Les retards moyens sont plus importants le soir que le matin et culminent à 17h. On voit que le phénomène s’accentue. Il sera intéressant d’avoir les résultats de 2024, d’autant que certaines entreprises veulent désormais voir davantage leur personnel en présentiel."

Une différence qui peut s'expliquer par le télétravail en matinée ainsi que les obligations qui surviennent en fin de journée : les enfants, le sport et encore d'autres.

Mais s'il y a bien un jour à éviter... c'est le jeudi ! Alors que le mardi est à 15,47% de moyenne sur la journée, le jeudi culmine lui à 16,19%. Si vous ne saviez pas encore quel jour télétravailler, le jeudi semble être le choix idéal.