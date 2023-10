Ces textes et visuels indiquent souvent que les vers et criquets qui composent ces aliments possèdent une empreinte carbone beaucoup plus faible que les aliments traditionnels à base de viande.

Les croquettes à base d'insectes sont également présentées comme bénéfiques pour la santé des chiens et des chats.

À lire aussi

"Nos croquettes durables aux insectes sont une alternative innovante à la nourriture classique pour chat. Les croquettes insectes chat sont riches en protéines d’insectes et offrent ainsi à votre félin une alimentation de 1er choix tout en faisant chaque jour un geste responsable et significatif pour l’environnement.", indique ainsi la marque Invers qui s'est spécialisée dans la fabrication d'aliments à base de protéines d'insectes.

Pourtant l'argument environnemental ne fait pas l'unanimité. "Quand les petites start-up vous vendent du rêve à base d’allégations mensongère telles que 'approuvé par la planète' ou 'respectueuse de l’environnement' ce n’est basé sur aucune analyse de cycle de vie de leurs aliments. Pendant ce temps-là de grand petfooders vétérinaires étudient l’impact carbone de toutes leurs matières premières afin de réaliser la formulation la plus bas carbone possible.", estime la vétérinaire spécialisée dans la nutrition du chien et du chat Charlotte Devaux.

À lire aussi

Si la consommation d'insectes par des humains s'avère plus écologique que la consommation de viande, la balance est moins évidente quand il s'agit d'alimentation animale. En effet, aucun animal n'est élevé ni abattu pour finir dans des croquettes ou de la pâtée pour chat. En réalité, les aliments pour animaux de compagnie sont fait à base de déchets d'abattoirs inutilisables dans l'alimentation humaine. Il s'agit donc d'une forme de recyclage.