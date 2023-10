Voici que de fausses photos nues d’adolescentes réalisées grâce à l’intelligence artificielle apparaissent. L’affaire a fait grand bruit en Espagne. Une vingtaine d’adolescentes d’Almendralejo ont reçu des photos d’elles entièrement nues. D’elles ? Pas vraiment. Ces photos n’ont jamais été prises. Elles ont été générées par une intelligence artificielle sur base de photos reprises sur leur compte Instagram, où elles étaient parfaitement habillées. Les auteurs étaient des adolescents, souvent même des camarades de classe des victimes. À ce stade, le réservoir victimes-bourreaux concerne essentiellement des adolescents : “Mais il est clair que tôt ou tard, si ce n’est déjà le cas, cette pratique sera utilisée par les pornographes et amateurs et diffuseurs d’images pédopornographiques”, explique Niels Van Paemel, expert Exploitation sexuelle chez Child Focus.

L’Espagne n’est pas une île déserte, isolée. La pratique vicieuse a déjà atteint la Belgique. Child Focus a, du reste, déjà, deux dossiers en cours, où les victimes sont deux adolescentes, de 12 et 14 ans : “Et encore, ces deux signalisations sont arrivées pendant les vacances scolaires, on s’attend à une explosion. Elles ont pu faire supprimer les faux comptes à leur nom mais cela n’empêche pas les images de circuler encore. Avec les partages, les captures d’écran… “

Faire du mal est techniquement facile. Vous créez une fenêtre de discussion, un faux compte, sur Tik Tok ou Instagram, par exemple. Et, si vous tenez à la précision informative, vous signalez l’option “nue “,“bikini “ou “lingerie”.

La culpabilité, la honte et la confusion font que les victimes signalées à Child Focus n’ont pas encore signalé cela à la police.

”C’est tellement facile à faire”, commente Niels Van Paemel. “Quelques secondes et un click sur un programme d’intelligence artificielle, qui n’est plus accessible qu’aux riches comme c’était le cas auparavant puisqu’elle est gratuite aujourd’hui. Ce programme de montage photo est gratuit. Si vous voulez créer une image dans un style Magritte d’un éléphant qui joue au foot, c’est hyperfacile. “

Historiquement, on sait que les stars ont été les premières victimes de ce type de procédés. Sur les sites pornographiques, on les voit dans des contextes trashs. Mais jusqu’ici, il s’agissait de montages, de fakes, plus ou moins détectables. “Ici, via l’AI, c’est très réaliste.”

L’effet pervers ? “Ce type de faux comptes avec des fausses images où seul le visage est vrai sont souvent créés par des fréquentations directes. Des fréquentations d’école, de club de sports. “