”Il faut qu’on parle” : “Les soldats ne sont pas habilités à arrêter des gangsters, ou à mener des enquêtes”

La Belgique bafoue-t-elle le droit de manifester ? Pour Véronique Zana, il s’agit là encore d’une interdiction de plus. La psychanalyste se demande si ça ne va pas finir par rendre les manifestants, en général, véritablement violents. “Parce qu’ils n’auront plus que ça !”, dit-elle. Selon Alexis Carantonis, les syndicats s’inquiètent du grignotage, qui avait commencé avec Delhaize et les piquets de grève bloqués par huissier. “On enlève des droits petit à petit, et la loi anti-casseurs est bien trop floue”, indique-t-il.

Est-ce une fausse bonne idée d’accueillir la Coupe du monde de foot sur trois continents ? Alexis Carantonis pense que cette idée est grotesque. Selon lui, la FIFA a déjà montré qu’elle était corrompue sur le combo Russie/Qatar. “Ici, trois continents, avec des températures différentes, des fuseaux différents, c’est absurde. En plus, symboliquement, ça n’est même pas 5 continents. C’est raté sur tous les plans !”, déclare-t-il. Denis Goeman, juge, explique quant à lui qu’avant, la Coupe du monde nous plongeait dans la culture et l’atmosphère d’un pays. “Aujourd’hui, on se disperse. Quelques années après, on ne se souvient plus de rien”, dit-il.

L’armée pour limiter le trafic de drogue, une idée absurde ? Pour Philippe Sion, Délégué permanent ACMP-CGPM, chacun doit jouer son rôle. “Celui de la police n’est pas celui de l’armée. C’est aux politiciens d’investir là où il faut”, affirme-t-il. Selon Denis Goeman, la police hurle son manque de moyen depuis 2 ans : “Les soldats ne sont pas habilités à arrêter des gangsters, ou à mener des enquêtes”. Philippe Sion rappelle alors qu’on entre en période électorale. Pour lui, cette idée, ce sont des paroles de campagne, une image que l’on veut donner. Alexis Carantonis indique que l’armée est l’idiote utile de la droite. “L’armée est une main-d’œuvre bon marché, toujours disponible, corvéable à merci, avec de soldats qui font chacun, seul, les horaires de 3 policiers”, conclus Philippe Sion.