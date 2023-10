"Il y aura une autre solution mais ça sera alors du sang et des larmes": les sombres prévisions d’Étienne de Callataÿ pour les finances de la Wallonie

Car, s’il estime que le Belge n’a pas trop à se plaindre de son pouvoir d’achat actuel, l’invité de la chaîne d’informations estime qu’il y a encore de gros efforts à fournir. À commencer par l’assainissement de certains déficits publics. « À long terme, à ce rythme-là, avec un déficit de 3 milliards d’euros comme celui que connaît la Région wallonne, c’est juste intenable. Et encore, je ne tiens pas compte de la quote-part qui se trouve dans le déficit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui, un jour, devra tomber dans l’escarcelle de la Wallonie. » Et l’analyste financier de poursuivre sa réflexion. « Après demain, les marchés financiers risquent fort de ne plus vouloir prêter d’argent à la Wallonie parce qu’elle n’a pas les capacités (de les rembourser, NDLR). On sera là, alors, dos au mur. Il y aura sans doute une autre solution… mais ça sera alors du sang et des larmes. » Exemple avec la réforme de l’État…

« La réforme de l’État serait une solution à court terme pour les entités francophones. Mais il ne faut pas se leurrer… Si les Flamands acceptent plus de réforme, c’est pour obtenir plus d’autonomie. Et qui dit plus d’autonomie dit moins de transfert, et donc une Région wallonne qui ira encore moins bien sur le plan budgétaire », explique Étienne de Callataÿ. « Ça n’est pas d’une réforme institutionnelle qu’il faut espérer un allègement des problèmes budgétaires de la Wallonie à un horizon de 10 ans. »

La clé d’un meilleur monde économique en Wallonie ? « Un meilleur fonctionnement du monde du travail. » En sanctionnant notamment les chômeurs ? Pas forcément. « Malheureusement, il y a une focalisation du débat public et politique sur cette question alors que ce n’est pas ce qui est le plus important. D’ailleurs, personne dans les milieux académiques ne dit que c’est la mesure qui fera changer la donne du marché du travail en Wallonie. S’il faut pointer quelque chose du doigt, c’est bien la formation. » Et l’invité du « Café sans filtre » de souligner que « enseignement est déficitaire malgré le fait qu’il soit super bien informé » et qu’il faudrait plus d’incitants pour pousser les jeunes vers les métiers en pénurie.