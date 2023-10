Les Engagés dévoilent les 5 noms qui tireront la liste à Bruxelles dont un candidat surprise

Les Engagés ont fait envoyer un communiqué ce jeudi dévoilant leurs cinq têtes de liste à Bruxelles. Il s'agit de "personnalités qui incarneront notre projet pour la Région bruxelloise aux prochaines élections en juin 2024", commente le président du parti, Maxime Prévot. Celui-ci ajoute: "Il s’agit d’une équipe forte et équilibrée qui associe d’ores et déjà la diversité, les expériences et la jeunesse (les candidats annoncés ont tous moins de 40 ans, ce qui est un pari audacieux et assumé !)"