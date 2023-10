Reprobel visée par une enquête de l’Inspection économique : “Cette société travaille de manière totalement incompréhensible”

Reprobel, c’est l’organisation qui perçoit des rémunérations pour reprographie, soit des versements d’utilisateurs professionnels pour des photocopies et des impressions à usage interne d’œuvres protégées par le droit d’auteur. Reprobel sert en quelque sorte d’intermédiaire entre les entités qui utilisent des œuvres et les auteurs et les éditeurs de ces mêmes œuvres. Par entités, on entend ici le secteur privé (entreprises, ASBL, copy shops, indépendants, professions libérales, …), le secteur public et le secteur de l’enseignement et de la recherche scientifique.

Reprobel travaille avec des dizaines de milliers d’entités en Belgique. Manifestement, en 2022, cette collaboration ne s’est pas toujours bien passée. De nombreuses entreprises se sont plaintes auprès du SPF Économie d’avoir reçu des demandes de Reprobel leur enjoignant de remplir de nouvelles déclarations alors qu’elles n’avaient rien à déclarer comme copies internes. Elles avaient fait des “déclarations zéro” et ne voulaient pas, comme le demandait Reprobel, adhérer à un système de licence combinée.

Menacés d’être sanctionnés

”Reprobel a envoyé un e-mail à toutes les entreprises qui ont fait une “déclaration zéro” pour l’année de référence 2022 avec une “offre de régularisation” invitant à adhérer à sa licence combinée”, a confirmé le ministre du Travail Pierre-Yves Dermagne (PS) en réponse à une question posée par Mathieu Bihet.

Le député libéral s’inquiétait en effet de la façon dont Reprobel menait à bien ses missions. “Je vous avais déjà interpellé à ce sujet car cette société travaille de manière totalement incompréhensible mettant en péril la confiance des utilisateurs”, indiquait l’élu fédéral.

Et de développer. “Les entrepreneurs après plusieurs rappels – sur un ton plus que menaçant — sont priés de remplir une déclaration Reprobel et cela, même s’ils n’ont rien à déclarer. Ensuite, en remplissant la case “rien à déclarer”, cette société de protection des droits d’auteur renvoie un énième courrier. Dans ce courrier, il est signifié à l’intéressé que même s’il n’a rien à déclarer, ils réactivent tout de même le formulaire pour qu’il soit recomplété puisque selon eux, il est presque improbable de ne pas avoir recours à des œuvres protégées par des droits d’auteur. Troisièmement, à la fin de ce courrier, le ton menaçant revient à la charge puisque la société encourage fortement à passer sous licence sinon, l’entrepreneur concerné pourrait se voir infliger une amende par infraction commise.”

23 plaintes

L’Inspection économique a reçu 23 signalements pour dénoncer cette situation. Le Service de contrôle a également reçu des e-mails et des appels pour signaler cette communication insistante. “En conséquence, l’Inspection économique a ouvert une enquête pour déterminer si les dispositions relatives aux pratiques du marché déloyales et agressives ont été enfreintes. Elle est encore en cours”, a confirmé le ministre fédéral socialiste.

Entretemps, Reprobel a transmis un message rectificatif aux entreprises pour s’excuser et clarifier la portée de sa précédente communication. Celles qui veulent conserver leur “déclaration zéro” initiale pour l’année de référence 2022, n’ont pas à la refaire.