"Tout au long de ces années, j’ai eu l’honneur de voir l'association grandir, se développer et agir toujours plus pour la cause animale. Tout cela n’aurait pas été possible sans l’énergie et l’investissement des équipes de terrain, bénévoles et permanents. Tout cela a aussi été rendu possible grâce au soutien incroyable de ceux qui défendent la cause et qui ont contribué, de près ou de loin, à son évolution", indique-t-il dans un post Facebook. Il devrait prendre ses nouvelles fonctions dès le mois de janvier.

Sans Collier ASBL est donc à la recherche la personne qui pourra poursuivre le travail réalisé par Sébastien De Jonge. Un appel à candidatures a été lancé pour la fonction de directeur-rice de l’ASBL.