Tandis que les Engagés ont le vent en poupe, c’est la traversée du désert pour Défi: “On est dans un trou d’air, mais on va s’en sortir”

Alors que l’ex parti social-chrétien montre des signes de dynamique positive après de longues années de vache maigre, Défi est à la peine. Selon le dernier sondage Ipsos, les Engagés remontent sensiblement dans les intentions de vote, aussi bien à Bruxelles (6,5 %) qu’en Wallonie (13,8 %), tandis que Défi se tasse nettement dans la capitale (8 %), et en Wallonie (2,7 %).

D’aucuns imputent cette tendance à la pluie d’arrivées chez les Engagés – Olivier de Wasseiges, Elisabeth Degryse, Yves Coppieters, Jean-Jacques Cloquet, Vincent Blondel, etc. – et à une refondation du parti qui semble commencer à porter ses fruits.

”Ces sondages, vu l’échantillon et la marge d’erreur en Région bruxelloise, c’est n’importe quoi… Je ne suis pas fébrile. Prenez Elisabeth Degryse (tête de liste bruxelloise les Engagés à la Chambre), qui est présentée comme une nouvelle arrivée… Elle était déjà sur les listes communales CDH à Uccle en 2018. Elle a fait 130 voix, j’en ai fait 1 000”, relativise Emmanuel De Bock, chef de groupe Défi au Parlement bruxellois, un brin irrité.

La fusion ratée, une erreur historique ?

Pendant deux ans, Défi et CDH ont tenté en vain d’unir leurs forces. “Défi a laissé passer une opportunité historique”, nous glisse un ténor des Engagés.

Certains, chez Défi, le pensent aussi. L’un un peu, l’autre beaucoup, le président, pas du tout.

Emmanuel De Bock aurait par exemple vu d’un bon œil un rapprochement ciblé et limité. “L’erreur historique, ça a peut-être été de ne pas faire une action commune avec les Engagés à la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) où nous aurions eu beaucoup plus de poids dans l’opposition”.

Le président de Défi, François De Smet, assume un rejet tranché et global. “Je ne regrette pas notre choix un instant. Nous avons pris l’offre des Engagés très au sérieux. Mais ils nous ont dit non sur la neutralité de l’État, l’attitude vis-à-vis de la N-VA, et le progressisme sur les matières éthiques (avortement etc.). Les Engagés gardent une base conservatrice mais, pour s’ouvrir, ils envoient les sujets dérangeants en orbite. Si nous avions cédé, que serait-il resté de l’ADN de Défi ? Je reste convaincu que la tendance lancée par les Engagés n’est qu’une gigantesque opération de communication qui ne résistera pas à long terme.”

Christophe Magdalijns (Défi) n’adhère pas à cette vision. Ce député bruxellois franc-tireur voit dans cette non-fusion “un acte manqué”. “Certes, le manifeste des Engagés n’allait pas assez loin. Mais si Défi avait été plus ouvert, cela aurait pu évoluer. Or le niet d’Olivier Maingain a été immédiat. Tout le monde s’accordait pourtant à dire que la marque de fabrique de Défi à Bruxelles et l’implantation des Engagés en Wallonie constituaient les bonnes pièces d’un puzzle, souligne l’Auderghemois. On sent bien que les Engagés surfent sur une bonne vague, et sont attractifs. Pour Défi, c’est compliqué, nous avons eu bien du mal à remplacer Olivier Maingain… Il y a des départs et des insatisfactions, comme la mienne. Mon temps est peut-être compté car j’ai fâché pas mal en interne.”

Quant à Olivier Maingain, président du FDF durant 24 ans, il assume son choix. Et ce ne sont pas les récents propos du président du MR, convaincu de “la nécessaire recomposition du paysage politique” et d’une union du MR, de Défi et des Engagés qui changeront la donne. ” M. Bouchez ne m’a jamais convaincu par sa crédibilité et son sérieux. Ce n’est pas l’interlocuteur le plus intéressant pour parler au nom du MR à nos yeux, surtout actuellement”, souligne le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, en référence aux tensions qui règnent actuellement au sein du MR.

Olivier Maingain, ancien président de Défi. ©BELGA

Défi siphonné par le MR

Le contexte actuel n’est du reste pas de nature à adoucir les ressentiments de Défi à l’égard des libéraux. En trois mois, Défi s’est fait braquer deux députés bruxellois – Sadik Köksal et Ariane de Lobkowicz – par le MR.

La conseillère CPAS à la Ville de Bruxelles, Isabelle Rigaux, a quitté Défi pour rejoindre le groupe MR.

À Schaerbeek, commune clé pour le parti, la bourgmestre Cécile Jodogne a perdu sa majorité après le départ des conseillers communaux Emel Dogancan et Bernard Guillaume pour le MR.

Dans la cité des ânes, et plus largement au niveau régional, des électeurs traditionnels reprochent à Défi sa complaisance avec Écolo.

Politiquement, Défi montre des signes de fébrilité. Après la gifle encaissée sur le dossier de l’abattage sans étourdissement, le parti est apparu divisé sur la question du burkini à la piscine.

Ce manque répété d’unité de vue entre le président François De Smet et son prédécesseur Olivier Maingain fragilise l’ensemble.

L’heure n’est pas à la panique, mais la situation est prise au sérieux.

”Nous sommes dans un trou d’air, on ne va pas nier que la séquence n’est pas bonne, mais on va s’en sortir, assure François De Smet. Il faut désormais mieux valoriser le bon bilan de Bernard Clerfayt (ministre bruxellois de l’Emploi, NdlR) et faire cesser la cacophonie interne sur l’identitaire. Et aussi montrer, notamment à Schaerbeek, notre indépendance vis-à-vis des autres partis.”

Sur au moins un point, François De Smet et Olivier Maingain sont parfaitement d’accord : le parti doit recentrer son discours sur ses thèmes historiques. “Il faut reprendre position sur des thématiques sur lesquels les gens nous font confiance, assure Olivier Maingain qui cite la défense des francophones, mais aussi la justice, la sécurité et la fiscalité. Nous n’allons pas faire campagne uniquement sur la laïcité, même si c’est un thème important, avec la montée du communautarisme frériste au PS, chez Écolo, et même chez les Engagés. Je suis d’ailleurs curieux de voir si Joëlle Milquet sera candidate à Bruxelles.”

Olivier Maingain prévient. “Il y aura des personnalités qui vont aussi nous rejoindre, et on devrait d’ailleurs peut-être anticiper cela.”

Ce mercredi, son fils Fabian Maingain, président de Défi en Région bruxelloise, a justement annoncé l’arrivée de l’échevin de Jette, Jacob Kamuanga, passé par le PS et le CDH, en vue des élections régionales.

Chez Défi, on veut croire, à 9 mois des élections, qu’il fera beau demain.