Acheter un colis non livré pour seulement 2 euros, à l’aveugle ? Attention à la nouvelle arnaque “B-Post”

Ça peut sembler une bonne idée. Vous naviguez sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok ou autre, et vous voyez un encart “Achetez un colis B-Post non livré”, et ce pour seulement 2 euros. La bonne affaire. Ça pourrait faire rentrer des fonds dans les caisses de l’entreprise, ça la débarrasse, et du côté des consommateurs, on peut tomber sur un smartphone, un bouquin ou un câble… Quoi qu’il en soit, pour deux euros, on peut tenter sa chance.