“Ca revient à manger du chien ou du chat”: Philippe Dodrimont veut interdire la viande de cheval en Belgique

"Pour moi, manger du cheval reviendrait à manger du chien ou du chat, c'est complètement contre-nature. On consomme de moins en moins de viande de cheval heureusement mais la possibilité existe encore et je trouve que ça ne devrait pas être le cas. Pour moi, ça devrait être interdit", indique l'heureux propriétaire de douze équidés (8 ânes et quatre poneys).