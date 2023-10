Conclave budgétaire: les fournitures scolaires seront gratuites en troisième primaire

D’après l’étude menée par la Ligue des familles auprès de 2000 parents, la rentrée scolaire coûte en moyenne 100€ par enfant de primaire aux familles, juste en fournitures de base (stylos, cahiers…). Ceci hors cartable, plumier, voyages scolaires, garderies…

"Nous saluons cette mesure qui permettra à 56 000 familles d’économiser 100€ à la rentrée prochaine", se réjouit Madeleine Guyot, Directrice générale de la Ligue des familles. "Au total, suite au combat de plusieurs années de la Ligue des familles et aux décisions des gouvernements successifs, ce sont 340 000 enfants de maternelle et de début de primaire qui bénéficient de la gratuité des fournitures scolaires."

Les parents d’enfants de 4e primaire et au-delà font toutefois eux aussi face à des frais scolaires importants.

La Ligue des familles appelle la Ministre Désir à poursuivre sur cette lancée et à prévoir, avant la fin de cette législature, un échéancier pour la suite, ainsi qu’à plafonner le coût des excursions et voyages scolaires de manière à continuer à permettre l’organisation de séjours pédagogiques de qualité, mais en évitant les prix excessifs.

"La Ligue des familles attend avec impatience l’issue des autres conclaves budgétaires. L’accord du gouvernement fédéral prévoyait de revoir les congés familiaux en faveur de plus d’égalité entre les femmes et les hommes. L’accord de gouvernement wallon prévoyait d’améliorer le transport scolaire pour les enfants de l’enseignement spécialisé, qui doivent passer des heures dans le bus scolaire chaque jour en raison de circuits beaucoup trop longs. Rien n’a encore été concrétisé et ces budgets 2024 sont la dernière opportunité de faire avancer ces dossiers avant les élections", poursuit l'organisation.

La Ligue des familles appelle à porter le premier mois de congé parental à 1500€ (au lieu de 879€) et à supprimer la condition d’ancienneté requise pour prendre un congé parental. Elle appelle également les gouvernements wallons et de la Cocof à dégager des moyens pour que les trajets des enfants de l’enseignement spécialisé dans le bus scolaire ne dépassent pas une heure. « Les familles concernées vivent des situations insoutenables qui ne peuvent pas attendre les prochains gouvernements », conclut Madeleine Guyot.