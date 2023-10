Conner Rousseau désavoué par son propre camp après ses propos visant la “racaille brune”

La défense du président des socialistes flamands a été jugée catastrophique. Pour de nombreux mandataires, élus et ministres, une pareille attitude ne peut être épongée avec de simples excuses. Les condamnations sont d’abord venues des camps libéraux et écologistes. Vendredi matin, on a ensuite vu plusieurs membres de la famille socialiste tirer à boulets rouges sur le trentenaire de Sint-Niklaas.

Caroline Désir a jugé “inacceptable” de la part d’un “responsable politique” de tenir de tels propos. “La lutte contre le racisme et les discriminations font partie de notre ADN et le PS continuera d’être à la pointe de ces combats !”, a fustigé la ministre de l’Éducation à la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ahmed Laaouej a estimé que Conner Rousseau devait se ressaisir. “Ce genre de propos est inacceptable dans la bouche de qui que ce soit et dans la bouche d’un responsable politique de gauche en particulier”, a déclaré le chef de groupe PS à la Chambre.

Mais c’est finalement au sein même du parti Vooruit que les critiques ont commencé à se formuler. “Pour moi, tout le monde est criminellement innocent jusqu’à preuve du contraire. Mais moralement, c’est une autre affaire”, a regretté le sénateur Bert Anciaux dans un commentaire sur la conférence de presse donnée par son président.

”Les déclarations de Conner me touchent très profondément. Ils sont en contradiction avec ce que je défends en tant qu’être socialiste et humain”, s’est ému Astrid De Bruycker, échevine à Gand.

Ce vent de contestation suffira-t-il à faire vaciller le chef des socialistes flamands, lui qui enchaîne les polémiques et les scandales médiatiques depuis des semaines ? La question chauffe dans les rangs socialistes.