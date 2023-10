”Il faut qu’on parle” : “La Wallonie doit taxer les entreprises !”

L’image du Jour : “Just Stop Oil”, groupe militant pour le climat perturbe “les Misérables” à Londres !

Pour Didier Lebbe, on stigmatise les manifestations au lieu de parler de ce que la manifestation défend. “J’ai connu ça depuis petit. Ça a toujours existé”, explique-t-il. Ludivine de Magnanville, présidente de la Fédération Horeca Bruxelles, souligne avoir du mal avec cet activisme car il s’attaque à des spectateurs qui ont travaillé pour se payer ce spectacle qui sont eux-mêmes peut-être écolos. “Moi, je défends plutôt la construction, la diplomatie, l’échange”, précise-t-elle.

Pour Mike Willemaers, communiquant en entreprise, le racisme n’est pas une opinion mais un délit. “Vooruit en Flandre, c’est un centre-droit chez nous”, déclare-t-il. Didier Lebbe essaie de tempérer sur l’affaire Rousseau. Le président socialiste flamand est accusé d’avoir tenu des propos racistes lors d’une soirée arrosée. “Aujourd’hui, on est filmé partout tout le temps. Si cela avait été comme ça il y a 50 ans, on aurait aussi vu des perles ! Mais, malgré tout, Rousseau connaît son époque, et c’est impardonnable”.

”On parle de la faillite de la Wallonie depuis mon enfance”, mentionne Didier Lebbe avant de poursuivre : “La solidarité entre régions est essentielle. La Wallonie est le meilleur client de la Flandre. Les régions ont besoin les unes des autres… Où va s’arrêter la sécession ? Une fois indépendante, la Flandre va se séparer du Limbourg ?”

Ludivine de Magnanville fait une comparaison avec les entreprises et la Wallonie. En dénonçant le fait d’être plus clément avec les entreprises qu’avec la Wallonie. “Je peux vous jurer qu’il y a des entreprises avec lesquelles on est très clément ! La Wallonie doit taxer les entreprises !”