Les paroles imbibées d’alcool de Conner Rousseau envers la police font scandale: "Des conneries dégradantes par rapport aux policiers"

Le 1ᵉʳ septembre dernier, Conner Rousseau, président de Vooruit, trinque avec ses amis au ‘t Hemelrijk, son QG fétiche, à deux pas de chez lui. La soirée dérape, selon les informations de HLN/VTM. Des policiers seraient ainsi intervenus à 6 heures du matin. D’autres policiers attendent dehors. Selon plusieurs témoins et agents, Conner Rousseau se serait montré arrogant et cynique à l’égard des forces de l’ordre. Il aurait notamment fait référence à leur étonnante large mobilisation : “C’est parce que c’est le week-end ?”, demande-t-il, sous-entendant que les agents travaillent pour toucher des extras. Toujours selon VTM et Het Laatste Nieuws, le ton monte et l’élu socialiste reproche aux policiers “de gagner trop pour ce qu’ils font”. Conner Rousseau estime qu’ils seraient bien plus utiles dans d’autres quartiers de la ville où le trafic de drogues et les nuisances en tout genre minent le quotidien des citoyens. C’est là qu’il fait référence aux Roms, les “basanés”, (“bruine mensen”, les “hommes bruns”, littéralement) et recommande à la police de sévir : “Vous devriez sortir votre matraque plus souvent, c’est le seul moyen de gagner leur respect”, souligne-t-il. À ce moment-là, les caméras piétons des policiers n’étaient pas activées mais bien celles du café qui auraient filmé les échanges.