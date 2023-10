Les propos de Conner Rousseau n'étaient en rien une "blague" déplore le réseau LEVL

Le président de parti a présenté jeudi soir ses excuses pour les propos qui seraient de nature raciste envers la communauté Rom qu'il a tenus début septembre à des policiers de Saint-Nicolas justifiant qu'il avait consommé trop d'alcool. Il n'a pas voulu donner le détail de ses dires mais a assuré que la discussion s'est déroulée dans une "ambiance amicale", s'exprimant après son audition par la police judiciaire fédérale de Gand.

LEVL, qui succède au Forum des minorités, condamne fermement les propos du M. Rousseau. Ce dernier a eu un discours "dénigrant et violent" à l'encontre des Roms et a pris "des actions nécessaires pour les tenir secrets".

Le président de Vooruit a en effet saisi il y a quelques jours la justice en référé pour empêcher les médias flamands HLN et VTM de diffuser un article et un reportage reprenant des extraits du procès-verbal de l'incident. Il a obtenu gain de cause, s'attirant de vives critiques, notamment de l'association flamande des journalistes.

"De telles déclarations ne contribuent à un meilleur vivre-ensemble", critique l'association, qui insiste sur le fait que les "personnes issues de l'immigration qu'elles soient Belges, Flamandes, fraichement arrivées.... sont la cible quotidienne de moqueries, de mauvaises blagues et de remarques déplacées. L'effet néfaste sur la santé mentale de ce groupe hétérogène est énorme".

Les préjugés racistes sont dommageables, car ils favorisent les généralisations non fondées et les stéréotypes illégaux contre certains groupes, poursuit la réaction de l'association. Cela alimente la division, renforce les tensions sociales et peut mener à de la discrimination et des traitements inégalitaires. Une société saine se base sur la diversité et le respect mutuel, insiste LEVL, qui invite M. Rousseau à "entamer un travail nécessaire d'introspection".