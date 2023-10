Plus de 5 millions d'euros de cotisations sociales éludées par Ryanair en Belgique

Plus de 5 millions d'euros de lois sociales n'ont pas été perçus et quelque 1.014 travailleurs ont été illégalement détachés, ressort-il également des réponses des ministres du Travail Pierre-Yves Dermagne (PS) et de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld) à une question parlementaire de la députée Cécile Cornet (Ecolo).