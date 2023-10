Plus d’un Wallon sur 20 a deux emplois: "L’exercice d’un emploi rémunéré n’exclut plus un risque de pauvreté"

Que disent les chiffres? Selon une étude récente de Statbel, 5,4 % des travailleurs occupaient un second emploi au premier trimestre 2023. C'est un chiffre en augmentation: il était de 4,5 % en 2021 et de 5,2 % en 2022. Et si on se penche sur la situation région par région, on constate que la tendance est plus importante en Wallonie. Un chiffre qui a poussé le député wallon, François Bellot (MR) à interroger la ministre wallonne de l’Emploi Christie Morreale (PS). “Statbel confirme que de plus en plus de Wallons décrochent un deuxième emploi, expliquait-il à la ministre socialiste. Les chiffres montrent qu’en Wallonie, 56 321 personnes occupaient un deuxième emploi en 2021, qu'elles étaient 68 000 en 2022 et que ce nombre s'élève à 77 503 au premier trimestre 2023. Pour ledit premier trimestre 2023, il ressort de l’enquête Statbel que les personnes concernées sont à 54 % des hommes, à 65 % des personnes hautement qualifiées et à 67 % des personnes âgées entre 25 et 49 ans”.

Le député MR ajoute que si "les Wallons sont toujours plus nombreux à décrocher un deuxième emploi", ce n'est pas le cas à Bruxelles. "En effet, les Bruxellois étaient plus de 20 000 en 2022 à occuper un second emploi contre seulement 16 675 au début de l’année 2023." En Wallonie, le pourcentage de travailleurs occupant un second emploi est de 5, 5 % contre 3, 2 % à Bruxelles alors qu’il y était de 4 % en 2022 et de 4, 1 % en 2021. En Flandre, la courbe a tendance à suivre celle de la Wallonie. "Au premier trimestre 2023, ils y étaient plus de 177 000 personnes à avoir un deuxième emploi face aux 141 180 Flamands dans ce cas pour l’année 2021”, a fait savoir François Belot.

Différents facteurs

Selon Christie Morreale, cette situation peut s’expliquer “par différents facteurs : une passion qui se transforme en activité indépendante complémentaire, un travail à temps partiel comblé pour un second temps partiel ou un flexi-job et/ou une nécessité économique dans le chef du travailleur. Il est probable que l’augmentation du coût de la vie, notamment des factures énergétiques, ait aussi une influence. Le cumul d’emploi devient évidemment questionnant lorsqu’il concerne des personnes qui travaillent à temps plein, mais dont les revenus sont insuffisants pour répondre aux dépenses normales d’un ménage. Dans ce cas, il témoigne du fait que l’exercice d’un emploi rémunéré n’exclut plus un risque de pauvreté dans le chef des travailleurs”.

Précisons aussi qu’en Wallonie, on trouve une part un peu plus élevée d’indépendants qui exercent leur activité à titre complémentaire. “En Wallonie, 29 % des indépendants le sont à titre complémentaire contre 17 % à Bruxelles et 26 % en Flandre. Ces indépendants complémentaires wallons sont principalement actifs dans les professions libérales et le commerce”, insiste la ministre.