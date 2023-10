Le grand entretien de la DH avec Yves Coppieters : "La crise sanitaire a montré l’importance de la place des experts et de l’adhésion citoyenne”

À lire aussi

Après plusieurs missions en Afrique en tant que médecin généraliste, le Dr Coppieters s’est spécialisé au fil du temps en épidémiologie avant de faire un doctorat en Santé publique à l’ULB, où il est resté, y travaillant comme chercheur et professeur. Son prochain voyage passera donc par la politique et il s’annonce d’ores et déjà très différent de ce qu’il a pu connaître. Et sur son chemin, le moins que l’on puisse dire, c’est que sa vie a complètement changé depuis la pandémie de Covid-19.

Reconnu pour son expertise mais aussi la clarté et la précision de ses interventions dans les médias, la crise sanitaire l’a motivé à s’engager politiquement en tant que candidat aux élections fédérales pour Les Engagés sur la liste du Brabant wallon. Entretien.

©JC Guillaume

À lire aussi

Il y a une dizaine de jours, vous avez participé à l’émission “C’est pas tous les jours Dimanche” et les “Punchers” sur RTL et vous avez le sentiment d’avoir été piégé lors d’un quizz visant à tester vos connaissances sur la politique belge. Avec le recul, est-ce un événement que vous regrettez ?

“Cela ne m’empêche pas de dormir. Je suis très heureux d’entrer dans le débat politique et je m’exprimerais essentiellement sur les domaines que je connais. Je m’exprimerais aussi sur ceux que je connais moins mais en émettant peut-être certaines réserves et en me laissant plus de temps pour les approfondir. Mais ce que je n’ai pas aimé dans ce type d’émission, c’est qu’on est dans un show télévisé, on n’est pas dans une émission politique, on cherche à mettre en défaut l’invité et je n’ai pas l’impression que c’est ce type de séquence dont a besoin l’électeur. À plusieurs reprises, je me suis exprimé sur la santé publique et on m’a systématiquement ramené à des choses tout à fait extravagantes qui n’avaient rien à voir avec la raison de ma venue. Avant les élections, il est nécessaire d’avoir des débats de fond, des débats thématiques, comme pour la santé, l’environnement ou autre, en sortant des débats généralistes”.

Sur les réseaux sociaux, certains groupes ont tenté de vous associer à des mouvements complotistes suite à d’anciennes déclarations, notamment en lien avec le covid-19, est-ce que cette polarisation des débats vous inquiète pour la suite ?

“Déjà, pendant la crise sanitaire, on essayait de me mettre dans un camp qui n’était pas celui, entre guillemets, défendu par les pouvoirs publics ou par mes collègues experts. Pourtant, j’ai toujours basé mes avis sur de l’évidence scientifique et lorsque je m’exprimais, je n’étais pas toujours tout à fait d’accord avec les mesures qui étaient prises, ce qui m’a valu beaucoup de caricatures. Les gens adorent vous mettre dans une case et en l’occurrence ici, la case complotiste. Moi, en fait, ça ne me dérange pas qu’il y ait cette pression et je suis prêt à débattre avec tout le monde sur mon domaine d’expertise. Je pense que le clivage n’a aucun sens. Il faut continuer les débats et écouter ceux qui sont contre la vaccination, par exemple. Je ne suis pas un opportuniste, je suis là pour débattre, pour comprendre les points positifs et les points moins positifs de chaque parti”.

À lire aussi

"La crise sanitaire a montré l’importance de la vision scientifique, de la place des experts et de l’adhésion citoyenne”

Pour en revenir à la politique, qu’est-ce qui vous a motivé à vous engager ?

“S’il n’y avait pas eu la crise du covid, je pense ça n’aurait jamais traversé mon esprit. Mais cette période a montré l’importance de la vision scientifique, de la place des experts, de la concertation et de l’adhésion citoyenne. On a vu à quel point cette crise a été mal appréhendée, ce qui a entraîné de nombreux clivages dans la population. Et pour obtenir cette adhésion, il faut sortir des visions politiques classiques dans lesquelles les discours sont inaudibles, on est toujours dans des mesures à court terme qui ne vont rien résoudre, tout cela m’a questionné et m’a donné envie d’aller plus loin. Face aux crises que nous traversons, il est essentiel d’envisager des solutions efficaces et à long terme, qui peuvent venir des experts étant donné que les politiques n’ont pas toujours une vision systémique des choses”.

Plus jeune, étiez-vous déjà engagé politiquement ou idéologiquement ?

“Il y a un héritage familial car ma mère a été élue mandataire local à Waterloo et députée provinciale mais je ne dirais pas que j’ai baigné dans la culture et l’engagement politique. Par contre, j’ai baigné dans l’engagement associatif. Mes parents étaient engagés à ce niveau et par effet boule de neige, j’ai eu envie de m’engager au niveau associatif, notamment au sein de mouvements de jeunesse et pour différentes ONG. Si j’ai fait des études de médecine, c’était clairement pour pouvoir effectuer des missions humanitaires, comme ce fût le cas en Afrique. C’est durant ces expériences, que ce soit avec Médecins Sans Frontières ou la Croix-Rouge, j’ai réellement compris ce que signifiait la santé publique”.

©JC Guillaume

À lire aussi

”Le travail de Catherine Fonck m’a également donné envie de m’engager”

Pourquoi avoir choisi Les Engagés ?

“Parce que c’était le parti avec lequel, pour finir, j’ai eu un vrai dialogue. On a pu directement parler de l’aspect prévention et promotion de la santé comme axe à renforcer, tout en insistant sur un meilleur liant entre tous les niveaux de compétences afin que les stratégies soient plus efficaces et coordonnées. On m’a demandé de travailler sur le plan santé et bien-être du mouvement, ce que j’ai accepté. J’ai déjà travaillé avec Catherine Fonck en commission santé et je dois dire qu’elle m’a également donné envie de me lancer, de par son engagement et son professionnalisme”.

Est-ce que cette décision a surpris votre entourage ?

“Non, ça ne les a pas du tout étonnés parce qu’ils ont bien vu que j’ai été très sollicité durant la crise du covid, autant par les médias mais aussi par les politiques. Mon téléphone sonnait du matin au soir. Ils ont été plus surpris par le choix des Engagés mais c’est là que je sens l’ouverture la plus grande, pour les débats notamment, et où des personnes de la société civile peuvent apporter leur vision et leur expertise”.

À lire aussi

Est-ce que ça arrive que des gens vous reconnaissent dans la rue ?

“Oui, assez régulièrement. Ici, dans le Brabant wallon, les gens font toujours le lien avec le covid et me demandent des informations sur la circulation du virus, des conseils autour de la vaccination, etc. Par contre, quand je vais à Bruxelles ou ailleurs en Belgique, j’ai beaucoup de sollicitations sur d’autres sujets et c’est toujours bienveillant”.

”Le ministre Vandenbroucke défendait une vision de la santé mais il ne l’a pas appliqué, il est urgent de sortir des mesures à court terme”

Vous avez expliqué que la grande difficulté que vous avez remarquée durant la crise sanitaire était la prise de décision au niveau politique, un élément complexe, notamment au niveau des mesures à prendre. Vous avez aussi dit avoir l’impression que la Belgique et les autorités n’avaient pas appris de la crise, pourquoi ? “

La priorité, c’est de redonner la parole aux citoyens. D’ailleurs, dans le manifeste des engagés, nous proposons de travailler avec des référendums lorsqu’il y a des questions plus transversales, quand il y a des sujets clivants. Le référendum pourrait être un outil intéressant. Pas systématiquement, mais en tout cas pas pour des grandes questions de fond. Et puis oui, cette participation citoyenne est très importante parce qu’en fait, dans tous les grands défis qui nous attendent, il faut l’adhésion de la population, ce qui n’a pas toujours été le cas lors de la crise sanitaire. On ne change pas comme ça nos comportements. Il faut leur expliquer pourquoi il faut avoir leur adhésion, pour ce qu’ils sont capables de faire et ce qu’ils ne sont pas capables de faire. Et surtout, il faut leur donner l’environnement pour y arriver”.

À lire aussi

Durant la crise, notre système de soins a montré ses forces mais aussi ses failles. On a vu que cette semaine, il y avait encore des manifestations de soignants par rapport aux pénuries de personnel. Pour vous, quel est le chantier prioritaire ?

“Les ressources humaines, très clairement. Je pense qu’il faut améliorer l’accessibilité à la santé, le fait de pouvoir aller voir son médecin généraliste, de pouvoir aller voir son médecin spécialiste et avoir des personnels pour assurer les soins à domicile et bien sûr, pour faire tourner les hôpitaux. Ma priorité, c’est donc l’accessibilité à la santé et cela passe par plus de ressources humaines. Et par rapport aux mesures à faire passer dans la société, il est nécessaire d’obtenir l’adhésion du citoyen, il faut donc sortir des visions politiques classiques dans lesquelles les discours sont inaudibles, on est toujours dans des mesures à court terme qui ne vont rien solutionner, tout cela m’a questionné et m’a donné envie d’aller plus loin”.

©JC Guillaume

Entre la pénurie de soignants et les déserts médicaux, on a la sensation que c’est une crise sans fin.

“C’est pour cela qu’il faut augmenter le nombre de médecins généralistes. Dans le Brabant wallon par exemple, 47 % des médecins généralistes ont plus de 55 ans, donc ce sont des gens qui partiront bientôt à la retraite. Et même s’il y a eu un effort au niveau des quotas Inami, cela reste insuffisant. Et il n’y a pas que les médecins, il y a le personnel paramédical, le personnel infirmier, etc. L’objectif doit être de redonner une attractivité au métier. Moi, j’enseigne dans une école d’infirmières et ici, à Bruxelles, le nombre d’inscriptions a chuté considérablement”.

“On donne de l’argent mais il manque de mesures structurelles”

Face à ces problématiques, le ministre de la Santé explique avoir dégagé plusieurs budgets, dont le fonds Blouses Blanches.

“Je crois qu’on ne peut plus passer par des petites mesures et des enveloppes par-ci par-là et qui ne se ressentent pas sur le terrain. C’est comme pour la santé mentale, on donne de l’argent mais il manque de mesures structurelles”.

À lire aussi

Alors que nous sommes en pleine campagne de vaccination, de nombreux couacs sont enregistrés sur le terrain, notamment à cause de la régionalisation de certaines compétences.

“La vaccination, c’est typiquement une stratégie qui devrait être quasi exclusivement fédérale. Pourquoi ? Parce que c’est le niveau fédéral qui choisit les vaccins, qui les achète et qui les distribue. Et c’est au niveau régional qui doit les distribuer et instaurer un contact avec les généralistes, etc. C’est un exemple qui illustre à quel point on peut complexifier les choses en Belgique. On met du temps à déployer nos ressources et cela génère beaucoup de frustration au sein du personnel, il y a trop souvent un manque de coordination et de dialogue”.

Dès lors, comment peut-on simplifier ces tâches ?

“Je crois qu’il faut refédéraliser certaines compétences dans le domaine de la santé, diminuer le nombre d’acteurs. J’en suis persuadé. On doit simplifier les procédures décisionnelles et aller plus vite dans les choix de société. La simplification institutionnelle est nécessaire dans la santé même s’il ne faut pas supprimer les régions pour autant car elles ont un vrai rôle vu qu’elles sont proches du terrain. Le fédéral doit rester le chef d’orchestre comme pendant la crise covid, notamment durant le deuxième partie avec la prise en main de Vandenbroucke et la création du commissariat corona même si tout ça a disparu aujourd’hui”.

À lire aussi

La santé mentale est également une préoccupation majeure suite à la crise sanitaire.

“C’est le même phénomène, on ne peut pas se satisfaire de solutions à court terme. Il faut travailler sur l’environnement des gens. Vous ne pouvez pas améliorer la santé mentale des gens si vous ne modifiez pas leurs conditions sociales, leurs conditions économiques, leur qualité de vie en dehors du boulot”.

”Durant la crise, le ministre est resté dans une forme de clivage”

Le mandat du ministre de la Santé se termine dans quelques mois. Comment jugez-vous son travail ?

“Je l’ai rencontré plusieurs fois pendant la crise du covid et je dois dire qu’il m’a impressionné par sa vision de la santé pour un non-médecin et pour quelqu’un qui n’avait pas cette culture de la santé publique. J’ai trouvé qu’il défendait une vision de la santé mais il ne l’a pas appliquée. Il a clairement mis en avant la santé mentale et l’accessibilité des soins comme priorité mais il n’a jamais parlé d’accessibilité de la santé, il évoque toujours les soins et le renforcement des hôpitaux. Alors qu’il a une vision globale de la santé, il n’a pas une pratique globale de la santé. On l’a vu avec le Covid-19, il s’agissait presque à chaque fois de mesures partielles. On ne nous a jamais dit “ok, des gens souffrent et meurent du covid” mais il y a 11 millions d’habitants, on ne nous a jamais dit ce qu’on allait faire pour eux, au niveau de la santé mentale, pour que vous ne tomberez pas malade, le ministre est resté dans le clivage et c’est bien le problème”.

À lire aussi

La crise a également révélé le manque de prévention en Belgique.

“Cela reste le parent pauvre de notre système de soins. Dans le manifeste des Engagés, le but est de doubler ce budget, même si on reste encore en dessous des recommandations de l’OMS. Mais il faut savoir que pour chaque euro investi, on fait une plus-value de 7 euros 10 ans après, les répercussions à long terme sont donc énormes. En Belgique, on meurt surtout du cancer et des maladies cardiovasculaires et ce sont des pathologies pour lesquelles 90 % des facteurs de risques sont évitables, notamment en s’attaquant au tabagisme, au diabète, à l’hypertension, etc. Renforcer la prévention doit dès lors être une priorité”.

Pourtant, vous le dites vous-même, une hausse des investissements ne suffira pas.

“Tout à fait et c’est pour cette raison qu’il faut que l’environnement, l’agriculture et tous les autres secteurs investissent dans la santé, que ce soit le logement, l’urbanisme, etc. Tous ces secteurs doivent contribuer à une meilleure prévention en santé publique, je pense aussi aux pouvoirs publics en termes de sécurité routière. La santé est souvent reléguée au second plan par le politique mais si on n’a pas la santé, on ne contribue pas à faire tourner l’économie, on n’a pas accès à la culture. Si on ne comprend pas la transversalité de la chose, fatalement, ça ne fonctionnera pas”.