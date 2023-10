L’ère des pandémies ne fait-elle que commencer ? “Tous les huit mois, il y a une souche émergente qui pourrait entraîner un scénario de ce type”

“On a aussi le typage des souches du virus qui circulent, même si on fait moins d’1 % de tests, ce qui n’est pas exhaustif. Mais pour le covid, c’est très bien : la surveillance des eaux usées reste une arme fiable”.

D’ailleurs, quelle est la situation actuellement ?

“En ce moment, on assiste à un vrai rebond, beaucoup de gens sont malades, des personnes vaccinées et non vaccinées. Mais je dirais que l’immunité acquise par la population reste l’arme la plus efficace, c’est cette immunité qui protège la population. On aura un rebond sur les hospitalisations d’ici un mois mais sans un effet statistique important sur la mortalité. Il faut donc avoir le courage de maintenir des effets de surveillance dans le temps, qui coûtent cher mais serviront à long terme”.

Les responsables politiques vous répondront que maintenir ces systèmes coûte cher.

“Oui mais le covid nous a appris que la possibilité d’anticiper les choses est d’avoir des systèmes de surveillance plus efficaces, elle nous a amenés à cette surveillance accrue, peut-être à perte financièrement mais c’est le principe de la prévention des crises qui permet d’être prêt au moment opportun”.

Des mini-vagues plutôt que des surtensions saisonnières : est-ce le scénario le plus probable pour l’avenir du covid-19 ?

“On aura une tension saisonnière systématique mais j’espère que ce ne sera pas une vague, que ce soit avec Iris ou Pirola, des souches du variant Omicron. Mais ce sera une tension proportionnelle à la qualité de l’immunité qu’on est capable de maintenir dans la population. Avec le rebond actuel, les messages de prévention sont toutefois quasi inexistants, on parle de la vaccination mais pas des gestes à adopter ni de ce qui se passe au niveau de la circulation du virus”.

Le virus se multiplie sans mutations dramatiques, mais toujours en quantité. Peut-on dire aujourd’hui que les risques d’apparition d’un variant plus agressif sont très limités ?

“On est toujours dans la famille Omicron pour laquelle les vaccins restent efficaces. On voit que le sous-variant Pirola, qui paraissait plus contagieux mais qui ne devrait pas influencer la mortalité mais plutôt la morbidité donc plutôt les contaminations, d’après les données françaises ; Tant que tous ces sous-variants Omicron sont en compétition entre eux, elle ne se fera pas sur la létalité mais la morbidité. Tant qu’on reste sur cette compétition, on ne doit pas s’inquiéter, notamment grâce à notre immunité. Omicron s’est diffusé partout dans le monde et domine, on ne doit pas avoir peur d’un nouveau variant de sars-cov-2”.

”En s’attaquant à la qualité de l’air intérieur, on pourrait éradiquer le Covid-19”

Toutefois, de par notre mode de vie, doit-on s’attendre à d’autres pandémies ?

“On estime qu’il y a tous les huit mois il y a souche émergente qui pourrait entraîner un scénario de type pandémie, c’est énorme, avant on parlait de tous les 10 ans. La prochaine pandémie, vous et moi, on la vivra, il ne faudra pas attendre trois générations. Si on veut être prêt, il faut bien évidemment des hôpitaux forts, la vaccination, la stimulation de la recherche mais il faut aussi une population qui n’en meurt pas et cela passe par une santé qui n’est pas soumise à des facteurs de risques délétères et donc une bonne hygiène, de la prévention et un accès aux soins renforcé”.

A-t-on acquis à la suite au covid une culture de la prévention ?

“Pas du tout, zéro. La culture de la prévention n’est pas ancrée dans la population, quand on demande aux gens leurs besoins de santé, ils ne parleront jamais de la prévention même s’ils savent que certains dépistages existent mais ne l’expriment pas comme besoin de santé. Tant qu’on n’est pas malade, on n’en parle pas. Ils ne se rendent pas compte que leur santé est conditionnée dès le démarrage de leur vie puis durant la petite enfance et l’enfance. On doit travailler pour donner des environnements plus sains à la population et ne pas attendre qu’ils soient malades, c’est ça anticiper les crises, notamment en passant par des plans à 30 ans”.

Vous dites notamment que le politique n’a pas pris la mesure de ce qu’il s’est passé durant la crise sanitaire.

“Au lieu d’expliquer les choses aux gens dans leur complexité, on l’a expliqué dans leur simplicité alors que la situation était complexe. On prend les gens pour des idiots, on parle de façon simpliste en présentant des solutions uniques mais la population n’est pas bête, elle s’informe et cherche à comprendre. On a manqué de cohérence, on a manqué l’occasion d’ancrer de bonnes habitudes en matière d’hygiène notamment et également de compréhension des virus. On a usé de petites mesures face à une situation plus que complexe et cela n’a pas fonctionné”.

Vous évoquez souvent l’importance de la qualité de l’air. Pourquoi ?

“Cela doit devenir une de nos grandes priorités. Déjà, la qualité de l’air extérieur provoque 2000 décès chaque année en Belgique, la pollution atmosphérique est un facteur aggravant des maladies chroniques. Et si on veut lutter contre les infections respiratoires, on doit s’attaquer à la qualité de l’air intérieur. On peut même éradiquer le covid à notre échelle nationale. C’est le seul facteur, bien sûr avec la vaccination à côté, qui permettrait d’éviter les infections respiratoires. Cela passe par plus d’aération, un contrôle de la qualité de l’air, et une purification de l’air, notamment. C’est fondamental pour notre santé publique et cela passe par un aménagement dans les écoles, les lieux publics, etc. À ce niveau, ce sont les écoles qui doivent être prioritaires car il y a encore beaucoup trop de bâtiments vétustes et elles sont le moteur des infections respiratoires”.