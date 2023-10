Accord au sein du MR : Georges-Louis Bouchez reste président et son mandat est prolongé d'un an

L’équation était toutefois très difficile à résoudre : Georges-Louis Bouchez reste populaire auprès des militants. Se sentant menacé, à tout moment, il pouvait appeler à des élections internes afin de remettre son mandat en jeu à partir de la fin novembre (au terme normal de ses fonctions à la tête du parti). Ses détracteurs le savent bien et avaient compris qu’il valait mieux, malgré les rancœurs, chercher un deal. Sans passer par la case “élections présidentielles” qui aurait, sans doute, coupé le MR en deux, entre les pro-Bouchez et les anti-Bouchez.

Une réunion du bureau exécutif du MR était prévue ce dimanche en fin de journée afin de tenter de trouver un modus vivendi. Cette rencontre discrète entre les “barons” bleus et leur président a finalement été avancée à samedi après-midi. Georges-Louis Bouchez a remis une proposition ouvrant son mandat à plus de collégialité. Et un accord a pu être obtenu, révèle La Libre belgique. Il pourrait être confirmé ce dimanche après-midi par un communiqué officiel.

Le Conseil du MR convoqué ce lundi, à 9 heures

Un conseil du MR (l’organe interne du parti qui rassemble un large panel d’élus libéraux) a été convoqué pour ce lundi matin, avenue de la Toison d’or à Bruxelles (où se situe le siège du MR). A 9 heures, pour être précis. Il s’agit de valider officiellement la prolongation d’un an du mandat de Georges-Louis Bouchez. Soit au-delà des prochaines élections générales de juin 2024 et des élections communales et provinciales d’octobre.

Quel est le contenu de l’accord au sommet de la pyramide libérale ? Pour l’instant, c’est le mystère. Il est toutefois probable que Georges-Louis Bouchez ait accepté de travailler plus collectivement lors du “second tour” des élections de l’année prochaine, c’est-à-dire lors des négociations pour la formation de nouvelles majorités à tous les niveaux de pouvoir. On sait qu’il n’entretient pas de bons rapports avec les dirigeants des autres formations politiques et d’autres visages, plus diplomates, auront un rôle à jouer afin d’arrondir les angles avec les adversaires politiques des libéraux. Sophie Wilmès, Pierre-Yves Jeholet et Willy Borsus seront associés au processus.

La question qui se pose désormais est la suivante : le nouvel équilibre du pouvoir au sein du MR est-il viable ? Certains fins observateurs libéraux en doutent. “On a essayé déjà 36 fois de trouver un accord avec Georges-Louis. Peut-être que cette 37e tentative va marcher… Mais il n’est pas sûr que tout le monde sera convaincu au sein du MR par la proposition sur la table”, confie un élu très impliqué dans le sort à réserver à la présidence de Georges-Louis Bouchez.