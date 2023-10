Conflit israélo-palestinien: "On va vers une inquiétante montée de l’antisémitisme en Belgique, insultante, agressive, violente"

Joël Rubinfeld, président de la Ligue Belge contre l’Antisémitisme (LBCA) est quasi certain qu’il y aura une montée, virulente, de l’antisémitisme en Belgique. Selon lui, l’histoire le prouve. À Anvers, par exemple, des drapeaux pro palestiniens fleurissent déjà…

Joël Rubinfeld, pourquoi ces craintes ?

Depuis l’Intifada de septembre 2000, à chaque fois qu’on a connu des tirs, des périodes de conflits d’une à trois semaines, qui faisaient des dizaines de morts, on a constaté une augmentation de l’antisémitisme à Bruxelles, Anvers, Paris, Londres ou encore à Berlin. Des insultes, des agressions, des jets de cailloux, de pierres, des actes violents, des tags… Et ici, en moins de quarante-huit heures, on évoque déjà plus de 900 morts en comptant les deux côtés et des milliers de blessés ? Nous sommes à l’aube d’un conflit qui va s’avérer ultra-meurtrier. Oui cela fera tache d’huile. J’imagine la vague antisémite, peut-être sans précédent, qui va se diffuser en Belgique. Aujourd’hui, la communauté internationale semble compatir avec le peuple israélien. Les médias ont diffusé des images atroces des attaques du Hamas. Mais qu’en sera-t-il une fois que ces mêmes médias diffuseront des images des victimes de Gaza suite aux répliques israélienne ?

Les juifs se sentent-ils de plus en plus en insécurité en Belgique ?

Depuis des années, des juifs de Belgique quittent le pays. Ils étaient 40 000 en 2000. Aujourd’hui,ils ne sont plus que 30 à 45 000. Ils partent au Canada, aux États-Unis ou retournent en Israël. Ils ne se sentent plus en sécurité chez nous.

Qu’attendez-vous des politiciens belges ?

Je peux vivre avec l’antisémitisme de base, je me dis que cela fait partie de la nature humaine. Les extrémistes de droite, on sait au moins à qui on a affaire Mais, là, où je m’inquiète, c’est quand des politiciens, chez nous, à des fins électoralistes, de gauche, du centre, montent la communauté musulmane notamment contre les juifs. Des relais académiques aussi. Quand on constate que des élus, directement ou indirectement, incitent à prendre les armes contre les enfants de Sion.

Avez-vous été surpris par l’attaque du Hamas contre Israël ?

Personne ne l’a senti venir, y compris les services de renseignements israéliens. C’est la stupéfaction. Cinquante ans, jour pour jour, après la guerre du Kippour, ce ne peut être un hasard. Les symboles sont importants. Il y aura un avant et un après telle attaque du Hamas. Comme cela a été le cas avec le 11 septembre ou l’attaque de Pearl Harbour. Dans les deux cas, c’était par surprise, sans déclaration de guerre, terrorisant de par la violence actionnée, et les États-Unis sont entrés en guerre et cela a changé le cours de l’histoire. Dans ce cas-ci, il ne peut y avoir qu’escalade vers un conflit à haute intensité. Une démocratie a été attaquée par des barbares.

Dans le cadre de ce conflit, faut-il être manichéen ? Y a-t-il vraiment d’un côté les méchants qui attaquent et les gentils qui se défendent ?

Depuis 2005, Israël s’est retirée de la bande de Gaza. Huit mille Israéliens y ont été retirés, parfois de force. Gaza devenait un laboratoire ce que pouvait garantir un État palestinien. Et qu’a-t-on vu ? La Bande était réputée pour sa culture de fraises. Ils ont tout détruit pour en faire des bases de lancement de roquettes. On évoque beaucoup le blocus opéré par Israël mais cet État n’est pas le seul à agir ainsi, l’Égypte fait de même.

Un conflit longue durée ? Israël est tout de même largement plus fort, non ?

Oui l’arsenal militaire israélien est supérieur à celui du Hamas. Sauf qu’Israël s’impose des limites que le Hamas ne respecte pas. Comme celui de cibler des civils. Israël va viser des cibles militaires. Par ailleurs, il est impossible que le Hamas soit seul dans le coup. Il n’aurait pas pu préparer une telle attaque, qui ne s’organise pas du jour au lendemain, tout seul. Je suis convaincu que l’Iran est derrière. Il ne faut jamais sous-estimer le Hezbollah (NdlR. un groupe islamiste chiite et parti politique basé au Liban) qui peut faire très mal. Ce n’est pas, à mon sens, un hasard si ces attaques tombent maintenant qu’on est très proche de la reconnaissance d’Israël par l’Arabie saoudite. En attendant, Gaza va sortir de tout cela en lambeaux.