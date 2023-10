Conner Rousseau : "Si je sens que beaucoup de gens me soutiennent, je continuerai"

Depuis plusieurs jours, M. Rousseau est pris dans une vive polémique en raison de propos tenus début septembre alors qu'il était ivre, dans lesquels il incitait des policiers à se servir de leur matraque contre des Roms vivant dans sa commune de Sint-Niklaas (Flandre orientale). Unia, centre interfédéral pour l'égalité des chances, a fait un signalement à la suite de cet incident, plusieurs partis ont condamné les propos tandis qu'une série de personnalités de Vooruit ne cachaient pas leur malaise.

Jeudi soir, après avoir été entendu par la police judiciaire fédérale de Gand, M. Rousseau a présenté ses excuses au cours d'une conférence de presse. Dimanche, il a reconnu une nouvelle fois son erreur. "C'est la première fois que je commets une telle erreur et ce sera aussi la dernière fois", a-t-il dit. Il a aussi défendu les démarches qu'il a entreprises auprès du chef de corps de la police locale et du bourgmestre. Sa mère l'avait averti que des rumeurs circulaient selon lesquelles il avait frappé des policiers et avait été arrêté, "ce qui relève du mensonge". "J'avais même été contacté par un journaliste local", a ajouté M. Rousseau qui redoutait une nouvelle campagne visant à le salir.

Pour empêcher la publication d'un article et d'un reportage sur l'incident, fondé sur un procès-verbal qu'il n'avait pas encore pu voir, le président de Vooruit s'est pourvu devant la justice, avec succès. Il a contesté toute forme de censure préventive. "Il y a la liberté de la presse mais aussi le droit à un procès équitable. Si je ne peux pas savoir que j'ai dit, c'est une atteinte à mes droits dès lors que c'est publié", a souligné M. Rousseau.