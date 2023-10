Entre condamnation nette du Hamas et propos en demi-teinte, le conflit israélo-palestinien crispe la classe politique belge

”Nous sommes aux côtés d’Israël en ces heures sombres. Les attaques terroristes qui frappent vos villes ne peuvent être condamnées que dans les termes les plus fermes. Nos pensées vont aux familles et aux amis qui ont perdu des êtres chers. Nous appelons à la retenue et à la fin immédiate de cette violence”, a par exemple tweeté le Premier ministre Alexander De Croo.

Une tonalité ferme que l’on a pu retrouver chez la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib (MR), chez les présidents du MR et de DéFI ou encore au PS.

Poser une condamnation claire et nette de l’agression a semblé par contre plus difficile pour d’autres partis situés à gauche. Le député Simon Moutquin (Ecolo) a été vertement critiqué pour avoir mis sur le même plan les tirs de roquette du Hamas et “cette politique israélienne d’apartheid”. À l’exception de l’ancien co-président Patrick Dupriez et du ministre Georges Gilkinet, c’est une des rares voix des Ecolo à s’être positionné sur le conflit.

Plus à gauche, les condamnations ne vont qu’à l’encontre d’Israël. Le PTB, par la voix de son président Raoul Hedebouw ou par celle de son eurodéputé Marc Botenga, se positionne clairement du côté du peuple palestinien, ce qui est considéré comme un amalgame entre les Palestiniens et les terroristes du Hamas par plusieurs opposants politiques.

Pour Viviane Teitelbaum, le PTB “passe sous silence le drame humain qui se joue aujourd’hui”. ” Je suis choquée”, déclare la députée bruxelloise, autrice d’un livre sur l’antisémitisme.

Au nord du pays, la situation est particulièrement suivie par la N-VA. Le député Théo Francken a appelé à fermer les frontières aux ressortissants palestiniens après des militants ont paradé à Anvers avec le drapeau de la Palestine.

Enfin, il a été reproché au gouvernement fédéral de ne pas afficher clairement son soutien à l’Etat d’Israël en ne dressant pas le drapeau israélien sur le bâtiment du 16, comme l’a fait la Commission européenne avec une projection sur l’immeuble du Berlaymont ou comme a demandé de le faire le Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

Une manifestation de soutien à Israël est prévu ce lundi 9 octobre. Elle est organisée par le Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique (CCOJB).