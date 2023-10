Le gouvernement wallon présente un budget "à l’équilibre": l’opposition canarde le résultat

À l’issue du conclave budgétaire, le gouvernement s’est accordé pour que le déficit lié aux dépenses uniques et exceptionnelles ne passe pas la barre des 3 milliards d’euros. Le déficit brut à financer est donc de 2,976 milliards. Pour ses dépenses courantes, le régionale, l’exécutif Di Rupo assure être parvenu à un retour à l’équilibre.

”Le gouvernement a réalisé 150 millions d’efforts structurels en 2022, auxquels se sont ajoutés 250 millions en 2023. Pour respecter les recommandations de la Commission de la dette, il restait 70 millions d’efforts à réaliser cette année. Le gouvernement va au-delà et réalise 100 millions d’efforts structurels en 2024. Depuis 2022, le gouvernement a réalisé au total 500 millions d’efforts structurels”, communique la formation wallonne.

Dans le cadre de ce conclave, il a été décidé de renforcer les investissements nécessaires à la relance de la Région. Par rapport à 2023, le budget alloué aux projets du Plan de relance pour l’année 2024 est en augmentation de 16,5 %. Cela signifie que 1,15 milliard sera mobilisé en 2024, avec une attention accrue et une exigence renforcée concernant les projets prioritaires construits avec les partenaires sociaux et environnementaux.

”Qui peut croire que la Wallonie sera à l’équilibre en 2024 ? C’est mensonger et non conforme aux règles européennes de mettre de côté 'les dépenses uniques et exceptionnelles', comme le fait le gouvernement régional. Des dépenses, ce sont des dépenses et il faut toutes les financer”, a souligné le chef de groupe des Engagés au parlement wallon, François Desquesnes.

”Si Elio Di Rupo dit qu’il n’y aura pas de nouvelles taxes pour 2024, c’est parce qu’il a déjà pris l’argent dans la poche des travailleurs et des travailleuses wallons”, a réagi Germain Mugemangango, chef de groupe PTB au parlement de Wallonie, citant l’augmentation de la taxe déchet ou encore l’augmentation de la taxe de mise en circulation.