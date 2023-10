Budget fédéral: les discussions toujours en cours vers 05h00

Le gouvernement mène ses négociations conformément au principe des trois tiers (un tiers recettes, un tiers dépenses, un tiers mesures diverses). Il est question pour le premier poste d'une taxe bancaire -à gauche, plusieurs partis ont réclamé une contribution des banques qui tirent profit de la hausse des taux d'intérêt- et de moyens en hausse issus de la lutte contre la fraude fiscale. Si l'on additionne la contribution des banques et les dividendes de Belfius, propriété de l'Etat belge, les moyens tirés du secteur atteindraient 350 millions d'euros. Les flexi-jobs -chers aux libéraux- seraient par ailleurs étendus, disait-on dans la soirée. Plusieurs demandes nouvelles devraient également être rencontrées: moyens pour faire face à la crise de l'accueil, soutien à l'Ukraine, création des centres de prise en charge des violences sexuelles qui manquent encore, etc.

Aucune décision définitive n'a encore été prise en vertu de l'adage "tant qu'il n'y a pas d'accord sur tout, il n'y a d'accord sur rien".

Mardi, le Premier ministre, Alexander De Croo, est attendu à la Chambre pour sa Déclaration de politique générale, la dernière avant les élections du mois de juin.