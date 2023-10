Conflit israélo-palestinien: "Mes deux enfants réquisitionnés contre le Hamas", témoigne une maman belge en Israël

Pour sa sœur, Tess, 20 ans, il n'y avait guère de suspense. La jeune fille était cataloguée combattante en cours de service. Elle a été formée aux tirs d'élite. Elle était en perm' ce week-end mais l'ordre est venu. Celui de s'implanter à la frontière cisjordanienne : "Elle empêche les terroristes de passer", décrit la maman Nardy, mi-apeurée, mi-fière quand elle pense à ses deux enfants ; "Je ne dors plus la nuit. Pour mes enfants mais pour tous les soldats aussi". Et d'espérer que le conflit ne perdure pas des années : "Nous avons aussi une fille de 18 ans qui fait son service dans l'infanterie."

Dans les rues de Ra’anana, il n’y a plus un chat. Le pays est en guerre. L’attaque, bien plus massive que les tirs de roquettes qui pleuvent de façon récurrente depuis 23 ans et la seconde Intifada scellant la période de violence israélo-palestinienne, a créé la surprise : les services de renseignements israéliens n’ont pas vu venir. Le nouveau conflit entre Israël et le Hamas a fait près d’un millier de morts au total en moins de 48 heures, selon de nouveaux bilans dominicaux officiels. Plus de 600 personnes ont été tuées en Israël, indiquent des données sur le compte Facebook du Bureau de presse du gouvernement (GPO), et sur les 2 000 blessés recensés dans le pays, 200 sont "dans un état critique". Au moins 100 otages, des soldats israéliens mais aussi des civils, sont détenus par le Hamas. Dans la bande de Gaza, 370 Palestiniens ont été tués, ont annoncé les autorités locales, et près de 2 000 blessés.

Nardy Vanderlest est de Beersel. Elle a épousé un juif, de Belgique, Joe Mizrahi. Et sa religion également. Il y a 25 ans, elle s'est convertie : "Pas par convention maritale, par pur coup de foudre pour le judaïsme", explique cette mère de quatre enfants.

Le 24 mai 2014, c'est l'électrochoc. Le Musée juif de Bruxelles vient d'être victime d'un attentat. "Nous ne nous sommes plus sentis en sécurité en Belgique. Nous sommes partis en Israël là où nous pensions que nous pourrions vivre en paix, protégés, autorisés à porter la kippa. Et voilà que nous assistons à des images d'horreur. Que nous imaginons que la moitié du monde se réjouit de ce qui nous arrive. Que nous devons vivre sachant qu'il y a des terroristes dans la nature. Que les listes des morts s'allongent. Ils ont exhibé des images de femmes blessées. J'en ai vomi."

Nardy se veut pourtant optimiste : "Il faut rester humble. On va se sortir de là. Nous nous relèverons plus forts. Jusqu'ici, Israël était un pays fracturé. Les religieux contre les non religieux. Les riches contre les pauvres. La gauche contre la droite. Ici, je sens, face à la terreur, qu'il y a une unité retrouvée."

Des solutions, Nardy n'en voit pas : "A ce stade, soit on rase tout, soit on fait la paix. Mais comment ? Surtout, il faut qu'on ne leur apprenne plus, dès leur plus jeune âge, même à l'école, qu'il faut tuer des juifs."