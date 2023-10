Conflit israélo-palestinien : vigilance et présence policières renforcées sur les écoles et lieux de culte juifs de Belgique

La communauté juive d’Anvers a demandé à ses membres de fermer les portes et fenêtres des nombreuses institutions juives de la ville jusqu’à nouvel ordre. Ce conseil s’inscrit dans le cadre de l’escalade du conflit israélo-palestinien depuis samedi. Selon le comité de coordination des communautés juives d’Anvers, la présence policière autour des institutions juives, comme les écoles et les synagogues, restera renforcée comme ce fut le cas ce week-end. La communauté elle-même a déployé des volontaires supplémentaires via son propre service de sécurité, Shmira, afin de surveiller la situation. Pour l’instant, aucune menace spécifique n’a été signalée ou observée en Belgique et à Anvers en particulier.