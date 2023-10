Gros changement pour votre carte de chèque-repas : la carte "Sodexo", c'est fini !

Pluxee ? “Le nom Pluxee renvoie à l’essence même de la société. 'Plux' évoque le positif : ouvrir un monde de possibilités et aider les gens à profiter davantage de ce qui leur importe dans la vie. Les deux ‘ee’renvoie à l’engagement employé, le cœur des activités de Pluxee. Le 'x' symbolise la façon dont Pluxee présente ce monde d’opportunités au travers d’expériences personnalisées et durables pour les clients, les commerçants, les consommateurs et les collaborateurs”, détaille l’entreprise, dans un pitch marketing soigneusement étudié.

Pour rappel, Sodexo avait Chèque-repas en 1988 et l’avait transformée en Sodexo Benefits&Rewards Services l’année suivante. Entité qui passe sous bannière Pluxee. Le groupe derrière, lui, pèse plus de 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires dans 53 pays. En Belgique, Pluxee dessert 2,8 millions de consommateurs, 87 000 entreprises et 45 000 commerçants locaux.

©BELGA

En Belgique, les avantages extralégaux restent très prisés. Parmi ceux-ci, les chèques-repas sont de loin les plus populaires. Selon les derniers chiffres de la fédération sectorielle VIA, quelque 2,9 millions de Belges de 151 000 entreprises ont dépensé au total 3 milliards d’euros en courses et repas au restaurant par l’intermédiaire de ces chèques. Soulignons également que les écochèques gagnent de plus en plus de terrain. L’année dernière, 2,3 millions de Belges, actifs dans 124 000 entreprises, ont dépensé 384 millions d’euros pour des produits ou services durables. Cela représente 10 % de Belges en plus qu’il y a un an. Par ailleurs, les chèques sport et culture semblent aussi avoir la cote. L’année dernière, 75 000 collaborateurs de près de 2 000 entreprises ont dépensé près de 6 millions d’euros en activités sportives ou culturelles par l’intermédiaire des chèques. Pluxee souhaite explorer davantage les possibilités offertes par les chèques existants.

Concrètement, 1,6 million de Belges vont recevoir, progressivement, une nouvelle carte estampillée Pluxee. Jusqu’à émission de cette nouvelle carte, d’abord transmise à votre employeur qui vous la fera suivre, votre carte Sodexo reste valide pour payer vos achats. Dès que vous recevrez la nouvelle carte Pluxee, votre carte Sodexo sera désactivée, et vous pourrez utiliser la nouvelle.

Les avantages liés aux différents chèques de votre ancienne carte Sodexo seront automatiquement transférés sur votre nouvelle carte Pluxee. Tous les points de vente et établissements Horeca qui acceptaient les cartes Sodexo accepteront de facto les cartes Pluxee.

Enfin, concernant l’app Sodexo, elle sera, à partir de la fin de cette année, remplacée par l’appli Pluxee. Vous ne devrez théoriquement pas créer de nouveau compte, la nouvelle application conservera systématiquement tous les soldes de vos chèques.