La députée bruxelloise Zoé Genot (Ecolo) arrête la politique: "Elle est une figure majeure de l'écologie politique"

"Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre la direction de la CESSOC, suite au processus de sélection qui vient de se clôturer. Mon expérience de recherche de consensus et de négociation me sera utile pour mes nouvelles fonctions. Si je souhaite aujourd'hui me mettre en retrait de la vie politique, je garde énormément de bons souvenirs, de rencontres, de luttes et de discussions passionnantes. Une nouvelle génération engagée et déterminée est en place et je m'en réjouis", explique Zoé Genot dans un communiqué.

Zoé Genot siège comme députée depuis 1999, d'abord au Parlement fédéral, puis au niveau régional, ainsi qu'au Sénat. En février, elle avait déjà démissioné du conseil communal de Saint-Josse.

"Ecolo tient à remercier Zoé Genot pour toutes ces années d'engagement sur le terrain et dans les parlements. Zoé est une figure majeure de l'écologie politique. Son investissement, sa maîtrise des dossiers et sa connaissance du terrain lui seront également très utiles dans sa nouvelle fonction. Nous lui souhaitons beaucoup de succès", a souligné Rajae Maouane, coprésidente d'Ecolo.

"Nous adressons à la fois nos vœux et nos félicitations à Zoé. Son énergie, son humanité et son combat constant pour l'égalité ont marqué l'écologie politique en Belgique. Des qualités qui trouveront à coup sûr leur place dans ses nouvelles fonctions", conclut John Pitseys, chef de groupe Ecolo au Parlement bruxellois.