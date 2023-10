Le PS veut confisquer les biens du crime organisé et les donner à l’associatif: "Il faut envoyer le signal aux mafias que nous visons leur butin"

La proposition de loi est actuellement discutée au parlement fédéral. Elle a fait l’objet d’une audition au mois de septembre lors de laquelle ont été entendus notamment Jean-Michel Verelst, directeur de l’Organe central pour la Saisie et la Confiscation (OCSC), ainsi que de Fabrice Rizzoli, professeur en géopolitique des criminalités et spécialiste des mafias italiennes (Sciences-Po Paris). Ces derniers ont suggéré que la confiscation d’immeubles ne concerne pas uniquement ceux qui sont saisis dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, mais tous les immeubles en lien avec des actes criminels.

Modification du Code pénal

À ce stade, le Code pénal prévoit la confiscation des immeubles en cas de traites des êtres humains, de prostitution ou lorsque l’on a affaire à des marchands de sommeil. Le Code pénal ne prévoit pas d’appliquer ce dispositif en cas de trafic de drogue. Le PS veut étendre ce dispositif pour y inclure des faits liés au commerce de stupéfiants. Un bureau ayant servi au blanchiment d’argent, un lieu de dépôt de la drogue, un espace dédié au trafic, un atelier de coupe de la cocaïne, un appartement abritant une plantation de cannabis… tous ces biens immobiliers pourraient être saisis pour être ensuite réaffectés à des usages sociaux.

”Nous allons maintenant évidemment chercher à convaincre nos partenaires de majorité”, explique Ahmed Laaouej, chef de groupe et signataire de la proposition de loi qui sera amendé dans les prochaines semaines. “Tout le monde s’accorde à dire qu’il faut lutter contre le crime organisé. On a commencé à le faire avec le gouvernement fédéral. Mais il faut envoyer le signal aux mafias que nous allons viser leur butin. C’est la raison pour laquelle on veut s’inscrire dans cette logique. Il faut renforcer les confiscations afin de pouvoir les affecter à des associations et des institutions qui ont un rôle social positif.”

”Cette décision pourrait servir à renforcer l’entrepreneuriat social dans les quartiers où les mafias essaient de s’installer”

Cette proposition de loi s’inspire de mécanismes déjà appliqués légalement dans d’autres pays, comme en Italie où la saisie de biens mafieux permet de récolter environ 11 milliards d’euros tous les deux ans. La France et l’Espagne suivent également cette logique. Le Parlement européen et le Conseil européen encouragent également le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne.

”Cette décision pourrait servir à renforcer l’entrepreneuriat social dans les quartiers où les mafias essaient de s’installer”, poursuit Ahmed Laaouej.

Actuellement, la confiscation ne concerne que quelques dizaines de cas par an. Si la proposition de loi et l’élargissement proposé sont adoptés, ce nombre pourrait fortement augmenter. Les biens saisis peuvent être variés. Selon les experts auditionnés au parlement, la lutte contre la mafia a déjà permis de mettre la main sur des immeubles, sur des villas et même, en France, sur un château.

La réaffectation de biens immobiliers pourrait servir des associations qui viennent en aide aux victimes, des associations qui aident les personnes qui souffrent d’assuétudes ou encore de manière plus large, des organisations qui luttent contre la pauvreté ou le décrochage scolaire. Ces espaces pourraient également servir de centre d’accueil pour migrants ou de lieux d’accueil de femmes battues.