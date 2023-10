Les Belges vivant en Israël s’attendent au pire : “Il y aura encore beaucoup de victimes innocentes dans les prochains jours”

À lire aussi

Selon lui, le fait que de nouvelles offensives sont à prévoir dans les prochains jours ne fait pas l’ombre d’un doute. “Israël a reçu un coup par surprise, totalement inattendu. Désormais, le peuple israélien attend une éradication pure et simple du Hamas mais la problématique des otages complique la situation. Le Hamas a envoyé 5000 roquettes et ils vont certainement continuer leurs attaques contre les populations civiles. Le gouvernement israélien dit protéger la population en prenant des mesures comme le blocus total mais il va encore y avoir de nombreuses victimes innocentes.”

"Les lieux publics fermés, comme durant la période Covid"

La ville de Tel Aviv vit au ralenti depuis les attaques de samedi matin. “Toutes les roquettes ont été interceptées par le système du Dôme de fer (le système de défense aérienne mobile israélien, NdlR) et la ville a pour le moment été épargnée mais l’ambiance est lourde. Les lieux publics comme les cinémas, les terrasses et restaurants sont fermés. Il y a très peu de monde dans les rues alors qu’elles sont habituellement bondées”, explique un Belge installé à Tel Aviv depuis 15 ans. “La situation actuelle peut être comparée à la période du Covid où les gens sont restés cloîtrés chez eux. Une sirène a encore retenti ce lundi matin. La plupart des maisons modernes sont équipées d’abris incorporés dans les sous-sols permettant de mettre les habitants rapidement en sécurité.”

En 36 heures, le bilan humain a déjà dépassé celui de la guerre des six jours.

Désormais, l’armée israélienne se met en ordre de marche et les contre-offensives risquent de s’accentuer. “L’atmosphère générale est celle d’une attente. Des centaines de milliers de réservistes sont en route vers leurs postes et il va y avoir une contre-offensive contre Gaza dans les jours qui viennent. La nature de cette attaque est dure à déterminer car il y a la problématique des otages qui complique la donne. Le nombre de victimes a, en 36 heures, dépassé celui de la guerre des six jours en 1967. C’est un traumatisme sans précédent”, poursuit-il.

Enfin, il tient à souligner la facilité avec laquelle les terroristes sont parvenus à entrer en Israël. “Ils ont tout simplement abattu le mur de séparation à l’aide de bulldozers et d’une colonne de centaines de véhicules lourdement armés. Sur leur chemin se trouvait le festival de la Paix au cours duquel de nombreux participants ont été tués ou pris en otage. Ce qui est surprenant, c’est le fait qu’ils aient pu déjouer tous les dispositifs de sécurité, les caméras, malgré les services de renseignement israéliens réputés comme étant à la pointe. Pendant des années, le Hamas creusait des tunnels pour ne pas devoir franchir le mur mais là ils sont entrés comme une lettre à la poste en prenant tout le monde par surprise. Il y a manifestement eu une faille”, conclut-il.