Météo: jusqu'à 23 degrés attendus encore ce lundi avec une alternance entre nuages et soleil

Cette nuit, des voiles d'altitude ou parfois des champs de nuages moyens dériveront encore au-dessus de notre territoire. Par ailleurs, des nuages bas ou du brouillard devraient se former dans certaines régions (et surtout le l'ouest et le nord du pays). Les minima se situeront entre 5 et 10 degrés en Ardenne ainsi qu'en Lorraine belge, et entre 10 et 13 degrés ailleurs.