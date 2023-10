Suite à son tweet sur le conflit israélo-palestinien, le député Simon Moutquin (Ecolo) a reçu des menaces de mort “de l’extrême-droite”

Après avoir publié samedi ce message sur X (ancien Twitter), le député fédéral Simon Moutquin a reçu une vague publique de commentaires critiques et outrés. Puis des menaces sont apparues dans ses messages privés. Sur Twitter, sur TikTok, sur Facebook. “Il y a eu des propos homophobes, des propos islamophobes et des menaces de mort”, regrette l’élu Ecolo qui affirme y voir des attaques venant de l’extrême-droite.

Sur TikTok, Simon Moutquin a publié il y a quelques jours une de ses récentes interventions au parlement fédéral. Dans cet extrait vidéo qui cumule plus de 700 000 vues, il déclare qu’Israël “pratique une politique d’apartheid envers les Palestiniens”. La publication date d’avant l’offensive du Hamas en Israël, mais les commentaires sont arrivés après, sans doute dans la foulée de son tweet. Actuellement, la capsule a déjà a reçu plus de 1800 commentaires. Mais leur nombre augmente minute après minute.

On notera que la majorité des messages reçus publiquement sont des messages de soutien et d’encouragement. De nombreux utilisateurs le remercient de s’exprimer en faveur du droit des Palestiniens. Une autre partie suit le chemin inverse et sombre dans la violence et la haine verbale.

Voici quelques des messages privés et publics que l’on a pu lire dans les captures d’écran que le député nous a fait parvenir. “toi t un vrai débile profondement enculé par les arabes tahaine du juif et d israel te fera mourir tu verra bientot”, “envie de vomir espèce de melanchoniste islamiste espèce d’ordure”, “moi je lève le doigt pour le mettre dans ton cul”…

Simon Moutquin a reçu de nombreuses insultes et menaces après avoir parlé de la "politique d'apartheid" menée par Israël envers les Palestiniens. ©DR

Face à ces torrents de fiel, le député est dans l’incompréhension. “Ma condamnation de l’attaque terroriste du Hamas est claire et nette. Sans aucun doute. On peut à la fois être clair contre le terrorisme et expliquer le terreau qui le construit. Mon message sur Twitter s’adressait également à mes followers classiques, des militants pour la cause palestinienne. L’objectif était de leur dire qu’il faut être cohérent. On doit dénoncer la politique du gouvernement israélien, mais on doit aussi dénoncer les manquements quand il s’agit d’une attaque terroriste. Il s’agit de violation du droit international. La barbarie des attaques des derniers jours doit être condamnée. Mais si on n’explique pas le contexte humanitaire du conflit israélo-palestinien, on laisse carte blanche pour la réplique d’Israël.”

Selon Simon Moutquin, certaines de ces attaques sont dirigées contre sa personne car il est membre d’Ecolo.