Tabac plus cher, taxe sur les banques, salaire minimum relevé : voici ce qui ressort du budget négocié par le gouvernement De Croo

Après un premier round de négociations la semaine précédente, les discussions promettaient d’être animées ce dernier week-end avec les tensions politiques qui animaient les partis de la majorité en arrière-plan. La question de la prolongation de la présidence du MR n’a finalement pas eu d’incidence puisqu’elle a été réglée samedi. La crise au sein de Vooruit causée par les faits de racisme de son président Conner Rousseau n’a pas non plus eu d’impact sur le moral du vice-Premier ministre Frank Vandenbroucke, nous confie-t-on.

guillement “Vers midi, ça a commencé à péter”

Il y a bien eu quelques éclats de voix, non pas au milieu de la nuit, après que la soupe a été consommée, mais plus en milieu de journée, lorsque les effets de la nuit blanche commençaient à se faire ressentir. “Vers midi, ça a commencé à péter”, rembobine un participant. Les vices-Premiers se sont alors octroyé de longues pauses. “Il n’y a pas eu de portes qui claquent, puisque la réunion s’est arrêtée, mais il y a eu des discussions en bilatérale”, souligne une autre source. “Le Premier a dû s’entretenir longtemps et séparément avec le PS sur la question des flexijobs”, ajoute une troisième.

Tensions sur les flex

La question qui a crispé les participants portait en effet sur les flexijobs. Les libéraux et Vooruit ont demandé que ces emplois puissent être accessibles à tous, même aux pensionnés. Ce dernier point était impensable pour le PS et Ecolo qui considéraient que cette proposition était un nivellement par le bas. Pour les socialistes, chaque heure prestée devait être payée convenablement.

Les libéraux ont finalement obtenu la pérennisation du travail saisonnier et l’extension des flexijobs. Cette augmentation du nombre d’heures autorisées en flexijobs s’accompagne d’un durcissement. Pour cadrer davantage, les cotisations patronales lors des flexisjobs passeront de 25 à 28 %.

Le salaire minimum sera augmenté de 50 euros par mois à partir du mois d’avril (coût de 72 millions d’euros).

Pour le MR et le VLD, il n’était pas question de financer cette hausse en imposant de nouvelles taxes pour ceux qui travaillent, épargnent ou investissent dans la finance. Cela a été respecté. Mais pour combler les trous des dépenses, des recettes seront cherchées en demandant une contribution du secteur bancaire. “Nous estimons qu’il n’a pas suffisamment contribué à la société”, a commenté le VP Pierre-Yves Dermagne (PS). Un distinguo sera fait entre les petites et les grandes banques, mais la Vivaldi espère récupérer 150 millions d’euros par ce biais.

Faire contribuer les fumeurs

De l’argent sera également récupéré sur le dos des fumeurs. L’augmentation des accises sur le tabac devrait rapporter 50 millions d’euros.

”C’est un budget satisfaisant. On a un résultat équilibré et on doit s’en réjouir”, s’est réjoui le vice-Premier David Clarinval (MR) dont la demande de renforcer les budgets pour la sécurité a été rencontrée. Des financements seront accordés pour poser davantage de caméras dans les gares, d’employer des scanners de drogue à Anvers et d’opérer une revalorisation salariale de 10 % des policiers avancées d’un an (24 au lieu de 25).

Des mesures seront prises pour lutter contre la fraude sociale et la fraude financière (taxe Caïman).

Au niveau des marges accordées pour les politiques supplémentaires, notons les 50 millions d’euros libérés pour les vaccins Covid, les 5 millions d’euros pour le service citoyen.

”C’est un budget qui protège”, s’est félicité le vice-Premier Georges Gilkinet (Ecolo). “Nous améliorons le statut des travailleurs dans le secteur des flexijobs. Pour y parvenir, nous faisons contribuer les épaules les plus larges.”