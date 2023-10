La "Vivaldi transmet sans vergogne le gâchis budgétaire au prochain gouvernement et aux prochaines générations", a-t-il affirmé dans un communiqué.

"Il ne s'agit pas d'un effort budgétaire, mais d'une convulsion", a souligné M. De Roover. "Si le développement des flexi-jobs (emplois flexibles) est la seule mesure qui concerne le marché du travail, il ne reste plus rien de l'ambition d'atteindre un taux d'emploi de 80%", a ajouté le chef de file des nationalistes flamands à la Chambre.

La FEB regrette que les "vrais problèmes" budgétaires n'aient pas été abordés

La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) a regretté lundi soir que les "vrais problèmes" n'aient pas été abordés lors de la confection du budget fédéral. "L'élaboration du budget s'est faite principalement dans le souci de donner à chaque parti son trophée et de ne pas impacter les électeurs", a déploré l'organisation patronale par voie de communiqué.

Aux yeux de la FEB, le gouvernement a fait l'impasse sur les "vrais problèmes", "à savoir les fissures de plus en plus importantes dans le tissu économique", citant notamment la perte du pouvoir d'achat et la pression sur la balance commerciale.

"Les conséquences en reviendront comme un boomerang en 2025, bien plus lourdes. Il est dès lors préférable de se concentrer sur la politique de relance et les réformes structurelles qui seront absolument nécessaires à partir de cette date", a plaidé l'organisation patronale.

Le Premier ministre se défend: "Nous respectons nos engagements"

"A nouveau, nous faisons ce que nous avons promis", a souligné le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) au cours d'une conférence de presse entouré de ses sept vice-Premiers ministres et de la secrétaire d'Etat au Budget, Alexia Bertrand.

Au terme d'une réunion marathon, le gouvernement fédéral est parvenu lundi soir à un accord sur le budget 2024. Ce budget repose sur un effort d'1,2 milliard d'euros auxquels s'ajoutent la couverture de nouvelles politiques pour 500 millions d'euros. En incluant les mesures déjà prises, un effort de 4,8 milliards a été consenti pour l'an prochain, qui permettra de réduire le déficit budgétaire à 2,9% du Produit intérieur brut (PIB). "Pas à pas, nous nous dirigeons vers les normes de Maastricht", a assuré le Premier ministre Alexander De Croo.

Sur le plan fiscal, diverses mesures ont été convenues, dont certaines visent "à faire contribuer les épaules les plus larges", selon le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V).

Le salaire minimum sera une nouvelle fois revalorisé. "Nous avions pris un engagement à l'égard des partenaires sociaux", a rappelé le ministre de l'Emploi, Pierre-Yves Dermagne (PS). Grâce au bonus fiscal à l'emploi, l'augmentation brute de 37,5 euros par mois le 1er avril 2024 deviendra 50 euros nets.

L'exercice a respecté la règle des trois tiers (recettes, dépenses, mesures diverses). "Je craignais qu'il n'y ait pas d'équilibre entre les dépenses et les revenus. Il y a finalement un équilibre", s'est réjoui le vice-Premier ministre MR, David Clarinval.

"C'est un budget qui protège, qui accélère la transition et qui trouve des solutions", a commenté pour sa part le vice-Premier ministre Ecolo, Georges Gilkinet.