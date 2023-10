Augmenter le prix du paquet de cigarettes, une mesure efficace ? “Une légère hausse seule ne suffit pas, surtout chez les gros fumeurs”

À lire aussi

Le cabinet du ministre des Finances précise que le prix d’un paquet dépendra de ce que les producteurs vont déterminer et de la manière dont ils géreront l’augmentation. Actuellement estimé à 8 euros en moyenne, le paquet de cigarettes devrait donc augmenter entre 50 centimes et un euro maximum.

Chez nous, il faut savoir que 14,6 % des Belges fument quotidiennement. Et parmi eux, 4,9 % fument plus de 20 cigarettes par jour. Face à ce fléau, la fondation contre le cancer plaide plutôt pour une augmentation ponctuelle et importante qu’une suite de petites hausses de prix. D’après la Banque mondiale, une augmentation de prix serait même la mesure dissuasive la plus efficace. Pour Laurence Gilson, tabacologue au sein de l’institut Jules Bordet depuis 2006 et qui intervient dans des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, une augmentation des prix, seule, ne suffit pas.

“En général, je remarque qu’il n’y a pas trop d’effet, les gens qui ont vraiment des problèmes financiers prennent du tabac à rouler qui est moins coûteux, ou ils en achètent à l’étranger, explique-t-elle. Je fais face à des publics assez défavorisés et ce sont même les jeunes qui le disent : si ça augmente, ils en achètent ailleurs moins chers, on voit notamment les alternatives qui sont en plein essor, que ce soit les puffs ou le tabac à rouler. Suite à une hausse des prix, il n’y a qu’un faible pourcentage des fumeurs qui stoppera sa consommation. Je vois aussi des jeunes qui préfèrent se priver d’un sandwich de temps en temps pour pouvoir fumer avec leur argent de poche”.

Les limites d’une seule hausse des prix

D’après la Fondation, quand le prix du tabac augmente sensiblement, certains arrêtent de fumer ou renoncent à commencer mais cela concerne particulièrement les jeunes et les moins favorisés. Le prix a toujours été un facteur déterminant. D’ailleurs, de nombreux tabacologues soulignent que pour une augmentation de l’ordre de 10 %, c’est une baisse de 4 % en moyenne de la consommation.

guillement Au niveau du prix, il vaut mieux une forte hausse soudaine plutôt que des fluctuations régulières des prix"

“Toutefois, nous sommes conscients que cette taxation aura un effet seulement si elle est importante, c’est-à-dire si on se rapproche du niveau du prix des paquets où il est à plus de 10 euros, souligne Sophie Adam, porte-parole de la Fondation contre le cancer. Si la hausse est légère, elle serait impactante seulement chez les gens qui commencent mais pas auprès des gros fumeurs qui sont prêts à faire des sacrifices auprès d’autres dépenses. En parallèle, il faut étendre les campagnes de prévention et rendre plus accessibles les aides au sevrage, c’est un train de mesures qui peut faire la différence et non une seule mesure isolée”.

En matière d’accessibilité aux programmes de sevrage, Laurence Gilson constate de nombreuses barrières économiques en Belgique, notamment auprès des publics défavorisés. “Ce sont des programmes qui ne sont pas beaucoup remboursés et cela dissuade beaucoup de fumeurs qui ont peu de moyens. Aujourd’hui, on doit les rendre plus accessibles pour diminuer le nombre de fumeurs, tout en faisant plus de publicité autour des tabacologues et des programmes existant, qui restent souvent méconnus. Au niveau du prix, il vaut mieux une forte hausse soudaine plutôt que des fluctuations régulières. Depuis le covid, beaucoup de jeunes se réfugient dans le tabac, j’en vois également de plus en plus tomber accrocs aux puffs et aux cigarettes électroniques pour finalement fumer un paquet par jour deux ans après”.

Le tabagisme, ce puissant accélérateur de maladies cardiovasculaires et de cancers

Les professionnels de santé appellent également à une taxation plus lourde sur les cigarettes électroniques et le tabac à rouler, sachant qu’en Belgique, environ un tiers des fumeurs consomment du tabac à rouler. Et quand on sait à quel point le tabagisme est un puissant accélérateur de maladies cardiovasculaires et de cancer, le temps presse. Chaque année, il provoque en effet près de 15.000 décès prématurés en Belgique et il reste le facteur numéro un pour de nombreux cancers, et pas seulement celui du poumon.

guillement Si on veut faire baisser le nombre de gros fumeurs, il faut une meilleure éducation thérapeutique"

“C’est également un facteur de risque aggravant pour le cancer du sein, certains cancers ORL, etc, précise Sophie Adam. Le tabac est d’ailleurs le facteur de risque évitable numéro un. Si on le supprimait totalement, on pourrait éviter 40 % de tous les cancers, ce qui est énorme. En changeant notre mode de vie, on pourrait faire une différence énorme”.

Pour finir, la prévention reste trop souvent sous-estimée en Belgique, comme le rappelle le Dr Antoine Bondue, président du comité scientifique de la Ligue Cardiologique Belge. “Si on veut faire baisser le nombre de gros fumeurs, il faut une meilleure éducation thérapeutique et cela passe par une prévention plus forte, note-t-il. Chez nous, elle existe mais elle est encore trop éclatée et régionalisée, il faut la centraliser, la rendre plus globale sur tout le pays. On a besoin de stratégies efficaces dans chaque région. Le tabac est encore un facteur de risques cardiovasculaires important et il passe trop souvent entre les mailles du filet à cause du lobby et de l’influence de l’industrie”.