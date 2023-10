Diesel, cotisations, tabac, déductibilité de la taxe bancaire… ces avantages rabotés dans le budget du gouvernement

Ces épaules les plus fortes, ce sont les banques, mais également les patrons, les personnes qui peuvent se permettre d’envoyer de l’argent sur des comptes offshore, les fumeurs et les travailleurs qui roulent au diesel.

L’avantage fiscal pour le diesel professionnel sera réduit. Afin de renforcer les contrôles relatifs à l’application correcte de cette subvention, les demandes de remboursement ne pourront plus être introduites que par voie électronique. La réduction dont bénéficient les camions et les poids lourds – y compris ceux en provenance de l’étranger – sur leur carburant sera progressivement supprimée. Le diesel professionnel coûtera 10 euros de plus par 1 000 litres. Cette mesure devrait rapporter 25 millions d’euros.

Les accises sur le tabac et les e-cigarettes seront à nouveau augmentées. Cela devrait rapporter 50 millions d’euros supplémentaires. Concrètement, le cabinet du ministre des Finances Vincent Van Peteghem n’était pas en mesure de nous indiquer de combien sera la hausse par paquet de cigarettes. “Le prix d’un paquet dépendra de ce que les producteurs détermineront et de la manière dont ils géreront l’augmentation.”

Pour compenser la baisse des accises sur l’électricité, les accises sur les combustibles fossiles augmenteront progressivement. Le gouvernement espère ainsi que les gens opteront plus rapidement pour une pompe à chaleur (souvent plus chère) ou une chaudière solaire au lieu d’une chaudière à gaz (moins chère). Cette hausse ne s'applique qu'au gaz résidentiel, les entreprises, le mazout et le charbon ne sont pas concernés.

Le nombre d’heures autorisées en flexijobs a été augmenté. Cette hausse s’accompagne d’un durcissement. Pour cadrer davantage, les cotisations patronales des flexisjobs passeront de 25 à 28 %.

La déductibilité fiscale de la taxe bancaire, de la taxe sur les établissements de crédit et de la taxe sur les fonds d’investissement est supprimée. La taxe bancaire devient progressive, de sorte que les banques ayant le plus d’épargne seront redevables d’une taxe bancaire plus élevée. Nous demandons ainsi un effort aux grandes banques et veillons à stimuler la concurrence dans le secteur bancaire.

La taxe Caïman sera renforcée pour endiguer davantage la fuite vers les paradis fiscaux et “faire contribuer équitablement tout le monde”, déclare le ministre Van Peteghem.