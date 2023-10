Eliane Tillieux présente comme “terroriste” la riposte d’Israël : “Dans quel pays sommes-nous”, réagit Georges-Louis Bouchez

”Rien ne justifie la violence, rien ne justifie les actes de barbaries”, a déclaré mardi matin Éliane Tillieux (PS), interrogée par Bel RTL sur les suites du conflit israélo-palestinien. Pour la présidente de la Chambre des représentants, l’offensive du Hamas sur les terres israéliennes “s’apparente vraiment à des faits terroristes”. Cette attaque terroriste a fait plus de 900 morts et plus de 2600 blessés, selon un décompte israélien récent.