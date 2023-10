Faux pas, insultes, tensions, condamnations… comment le conflit israélo-palestinien “polarise” et infecte le débat politique en Belgique

À droite, le MR, l’Open VLD, la N-VA ont condamné sans équivoque les attaques terroristes du Hamas. Ces déclarations ont été doublées d’attaques envers les partis qui ne dénonçaient pas fermement les massacres par les forces terroristes. Ces partis ne se sont pas prononcés sur la riposte d’Israël qui a fait plusieurs centaines de morts.

Au centre, le positionnement est plus compliqué. Si le spécialiste des questions internationales Georges Dallemagne (Les Engagés) a pointé “la terreur la plus abjecte”, son président Maxime Prévot s’est pris “un mauvais procès” pour avoir mal formulé son propos. “Il faut cesser que chacun des camps ne continue l’escalade avec des actes générant de nombreux blessés et morts depuis des décennies”, a-t-il clarifié après coup.

Discrétion du PS et d'Ecolo

Aucune réaction ou condamnation n’a par contre été formulée par leurs homologues du CD&V. Au PS, la sobriété était également de mise, la majorité des élus se bornant à repartager le tweet officiel du parti qui condamnait l’attaque du Hamas ou à critiquer Georges-Louis Bouchez pour avoir illustré son propos avec une vidéo datant de l’année dernière. Le président du MR a depuis corrigé son tweet. Celui-ci dénonce le fait que des manifestations pro-palestines se sont produites en Occident. Il demande qu’elles soient interdites.

Chez Ecolo, il a fallu attendre lundi matin pour qu’un communiqué officiel condamne les attaques du Hamas et en appelle au respect du droit international. À l’instar du président du PS Paul Magnette, les coprésidents Ecolo Rajae Maouane et Jean-Marc Nollet se sont faits taiseux sur la question. Les élus qui se sont risqués le week-end à poser une condamnation se sont pris un vent de réactions négatives. Le député Simon Moutquin nous confie avoir reçu de nombreuses insultes et menaces, dont des menaces de mort.

À l’inverse, le PTB a assumé une ligne franche, celle du soutien aux Palestiniens et de la condamnation univoque d’Israël.

Question sensible et passionnelle

”L’internalisation du conflit palestinien sur la scène politique belge est une question très sensible et passionnelle”, analyse le spécialiste des questions euroarabes Bichara Khader (UCLouvain). “C’est une question extrêmement clivante et polarisante dans tous les États européens. On le voit en France, où les Républicains et Renaissance (parti d’Emmanuel Macron) ont condamné fermement l’attaque du Hamas mais n’ont formulé aucun mot sur les causes profondes de ce qui se passe en Palestine. Les partis de gauche sont plus prudents et rappellent la responsabilité d’Israël dans le pourrissement de la situation.”

Selon le professeur de l’UCLouvain, les partis de droite soutiennent de manière générale l’État d’Israël tandis que les formations de gauche tentent d’être plus nuancées. Mais ces positionnements auront des conséquences électorales.

Discordance entre l'opinion publique et la classe politique

”Les opinions publiques ont beaucoup changé. En 1967, 90 % des Belges étaient derrière l’État d’Israël. Les gens ignoraient les paramètres du conflit. Aujourd’hui, les gens se posent des questions. Ils sont conscients des violations systématiques des droits de l’homme qui se produisent à Gaza. Les soutiens à Israël sont moins importants dans la population. Les partis politiques doivent tenir compte de cette évolution des opinions publiques. Affirmer une solidarité sans faille sans dénoncer le non-respect du droit international, cela va leur coûter électoralement.”

Bichara Khader décrit une discordance entre cette part de l’opinion publique qui reconnaît la souffrance du peuple palestinien et celle des gouvernants. Se pose dès lors la question d’afficher le drapeau israélien sur un bâtiment public comme l’ont fait l’Allemagne sur le Bundestag, la France sur la tour Eiffel ou la Commission européenne sur le Berlaymont.

”Dresser le drapeau israélien sur un bâtiment officiel de l’État belge, cela ne fera que polariser davantage les relations à l’échelle internationale. Cela envoie un mauvais message aux musulmans. Cela montre qu’ils sont derrière Israël quoi qu’il se passe. Ce n’est pas bon pour l’entente entre les peuples. Si j’étais à leur place, je dresserai également le drapeau palestinien.”

Du côté de la chancellerie du Premier ministre, la priorité ce lundi ne semblait pas aller à cette question. “On est en plein conclave budgétaire”, entendait-on.