”Il faut qu’on parle” : “À part les banquiers, il y a très peu de gens qui considèrent que la taxation n’est pas fondée”

À l’occasion du nouveau film “L’exorciste, dévotion”, la DH s’est entretenue avec Richard Erpicum, exorciste reconnu par l’Église belge. La fascination pour ce genre de pratiques est toujours bien présente en Belgique. Alexis Carantonis est étonné "qu'une officialisation de cette fonction” existe. Emmeline Van Den Bosch, qui a pu rencontrer Richard Erpicum, explique qu’il y a “une grande mythologie autour de l’exorcisme”. “Je m’attendais peut-être à quelque chose de sensationnel. Mais dans la réalité, ce n’est pas tout à fait comme ça”, déclare-t-elle. Richard Erpicum lui a confié qu’il avait plutôt un rôle de psychologue et qu’il écoute des personnes en souffrance.

Les chroniqueurs se penchent ensuite sur le nouveau budget fédéral dont les principaux contributeurs seront les banques et les fumeurs. Sophie Adam, porte-parole de la fondation contre le cancer, explique que l’augmentation du paquet de cigarettes a un plus fort impact auprès des jeunes et des gens qui commencent à fumer que chez les fumeurs de longue date. Concernant la taxation des banques, Dany Spreutels estime qu’il ne s’agit pas d’un gros effort pour les banques et rappelle que “quand celles-ci ont été en difficulté, c’est l’État qui les a aidés”. Il estime donc qu’il s’agit d’un “simple léger retour des choses”. “À part les banquiers, il y a très peu de gens qui considèrent que ce n’est pas fondé”, ajoute-t-il. Pour la plupart des chroniqueurs, cette contribution semble être un minimum compte tenu de leurs bénéfices.

L’émission est à redécouvrir en intégralité dans la vidéo en épinglé de l’article.