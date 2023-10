"Je reçois des demandes toutes les semaines ": la DH a rencontré l'exorciste officiel de l'église belge!

C’est quoi au juste, un exorciste?

“L’exorciste a deux fonctions : l’écoute, mais une vraie écoute au niveau du coeur. Et puis alors la prière avec une grande confiance.”

Qu’est-ce qui vous différencie des autres prêtres?

“Dans le temps, tous les prêtres étaient exorcistes. Avant, tout le monde l’était automatiquement sans pratiquer. Maintenant c’est différent.”

En quoi consiste exactement une séance d’exorcisme?

“Les gens viennent nous voir. On s’installe, on leur demande pourquoi ils viennent et puis on essaye de leur faire dire le plus clairement possible ce qui les fait souffrir. Une personne dialogue, l’autre se tait et prie. ça crée un climat d’écoute et tout doucement, les gens parlent et nous expliquent ce qui leur arrive. Quand on a bien écouté, on demande à la personne si elle veut une prière de délivrance pour lui redonner la paix. On commence souvent par un psaume puis on prend une formule de prière de libération.”

À lire aussi

Que pensez-vous du film l’Exorciste de William Friedkin?

“Je ne l’ai pas vu. J’ai seulement vu quelques quelques images. Ce film a été fait pour les gens qui aiment les histoires d’horreur mais pas pour aider à mieux comprendre en quoi consiste vraiment un exorcisme, qui est un combat entre le bien et le mal.”

"The Exorcist: Believer." sort en salles ce mercredi. © Universal Studios. All Rights Reserved.

Y a-t-il des séances qui vous ont particulièrement marqué?

“Un jour, une jeune fille arménienne est arrivée avec sa maman. Elle vivait un dédoublement de personnalité. Parfois elle se mettait à parler avec une voix grave et agressive. Au moment ou nous priions pour elle, elle disait avec une voix différente “vous ne parviendrez pas à me faire partir!”. Je me sentais incapable de maîtriser la situation. J’ai prié en silence jusqu’au moment où elle a dit “ça y est, elle est partie”.

Est-ce que des cas comme ça ne relèvent pas plutôt de la compétence de la psychiatrie?

“Le plus souvent, les personnes qui me consultent ont déjà été chez des psychologues. Notre attitude c’est de dire : ‘est-ce que vous avez vu un médecin ou un psychologue? Commencez par prendre le traitement qu’on vous a prescrit.’ Parfois, on a des réunions entre psychologues et exorcistes où on partage nos expériences. Certains psychiatres nous disent qu’ils se sentent incapables de faire quelque chose.”

A quelle fréquence vous contacte-t-on?

“Chaque semaine. Certaines personnes ne viennent qu’une fois, d’autres reviennent. Effectivement je me souviens d’un jeune homme plein de talent mais qui était schyzophrène est venu régulièrement pendant huit ans. Il nous disait qu’il se sentait en paix en sortant.”

À lire aussi

Est-ce que vous sentez qu’il y a une évolution dans ce qu’on attend de vous?

“Ce qui m’a frappé de plus en plus c’est que le public reflète le public de Bruxelles : un mélange d’origine étonnant avec différentes cultures. Il faut toujours être attentif à ne pas parler à n’importe qui n’importe comment.”