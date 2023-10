Laura Hidalgo reconduite à la tête des Jeunes MR avec une courte majorité

”Je suis prête à relever les défis pour 2024 avec Kevin Karena, Romain Palmeri, Mathilde Otjacques, Germain Dalne, Julien Barreau et Audun Brouns. Nous devons poursuivre notre lancée et intensifier nos efforts. Non seulement il faudra nous préparer aux différentes élections, mais nous devrons continuer à renforcer notre jeunesse politique”, a déclaré la présidente de l’OJ du MR.

”Ces 2 dernières années, les Jeunes MR ont engrangé une augmentation de 63 % des membres”, a souligné Geoffroy Coomans de Brachène, député bruxellois MR.