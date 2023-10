Pour son dernier discours de politique générale, Alexander De Croo joue la carte de l’optimisme et du bilan positif mais ne convainc pas l’opposition

Comme habituellement pour cet exercice, la salle plénière de la Chambre était pleine à craquer, de ministres, de députés, d’observateurs, de sénateurs, de militaires, de journalistes, de portes-paroles et d’assistants en tous genres.

Sous les applaudissements de l’hémicycle, Alexander De Croo a commencé son discours en présentant ses condoléances aux victimes des attaques du Hamas contre Israël. “Au nom du gouvernement, je veux exprimer tout mon soutien aux populations d’Israël. Cette extrême violence, aveugle et lâche, ferme brusquement la voie à toute perspective de paix et de sécurité dans la région. La violence ne sera jamais la solution. Pour qu’elle soit durable, la solution doit toujours être politique et diplomatique.”

Traverser les crises

Le chef du gouvernement fédéral a ensuite vanté l’action de la coalition Vivaldi qui, malgré la cohabitation entre sept partis, a su traverser de nombreuses crises. Le libéral a ainsi cité la pénibilité qu’a été la pandémie et les risques que cela faisait peser sur le système belge. “Les plus pessimistes voyaient déjà notre pays sombrer dans la pauvreté. Mais il n’en fut rien. Nous ne sommes pas restés les victimes des événements”, s’est-il enthousiasmé, se raccrochant à cette posture optimiste de laquelle se réclament les libéraux, mais que d’autres interprètent comme un refus de voir ce qui ne va pas.

Alexander De Croo a toutefois admis que le chemin vers l’équilibre budgétaire a été plus long qu’attendu, ce qui a soulevé des réactions narquoises de la part de l’opposition nationaliste flamande. Le chef de l’exécutif a rappelé que le gouvernement fédéral s’est accordé lundi soir sur un effort de 1,2 milliard d’euros auxquels s’ajoute la couverture de nouvelles politiques pour 500 millions d’euros. En incluant les mesures déjà prises, un effort de 4,8 milliards a été consenti pour l’année prochaine, qui devrait permettre de réduire le déficit budgétaire à 2,9 % du Produit intérieur brut (PIB).

Le Premier ministre a également vanté les décisions prises en conclave budgétaire. Il a souligné que la présidence belge de l’Union européenne reste un défi important pour le premier semestre 2024 et que la sécurité est encore une préoccupation majeure. Dans une pique à peine voilée adressée au PTB et au Vlaams Belang, Alexander De Croo a formulé une mise en garde contre le populisme.

Le Premier ministre, largement applaudi par la majorité, a demandé la confiance de la Chambre. Le vote aura lieu jeudi, soit 48 heures après le dépôt de la motion de confiance. La discussion sur la déclaration aura lieu mercredi à 14h.

L’opposition n’était pas convaincue

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les partis d’opposition à la Chambre ne se sont pas montrés convaincus par cette déclaration de politique générale. “Il a dit en de nombreux mots que le gouvernement arrêtait de travailler”, en a conclu le chef de groupe N-VA Peter De Roover. “Ce gouvernement doit tomber, on ne peut plus se le permettre”, a jugé Sander Loones, député N-VA, au micro de LN24.

Raoul Hedebouw, a fustigé l’extension des flexijobs à douze secteurs supplémentaires. “Comment peut-on demander aux gens de continuer à travailler avec un salaire minimum et des horaires aussi irréguliers ?”, s’est interrogé le président du PTB.

On notera que la majorité également avait quelques regrets sur le résultat des négociations budgétaires. Gilles Vanden Burre, chef de groupe Ecolo à la Chambre, a ainsi regretté “l’absence de mesures plus fortes par rapport aux banques” et le fait que rien n’ait été fait pour avoir “une diminution de la fiscalité pour les bas et moyens salaires”.